Zee Salaam

'मस्जिद बनाओ, पर मत दो बाबरी नाम', TMC MLA को शहाबुद्दीन बरेलवी ने दिया ज्ञान!

Maulana Shahabuddin Barelvi on Humayun Kabir Statement: टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर सियासी बहस शुरू हो गई है. बाबरी मस्जिद नाम देने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुका विवाद दोबारा न छेड़ा जाए. उन्होंने देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:02 PM IST

TMC विधायक हुमायूं कबीर को मौलाना रजवी (दाएं) ने दी नसीहत (फाइल फोटो)
Uttar Pradesh News Today: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर के उस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने की बात कही थी. हुमायूं कबीर की बात यह बात हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजरी और वह लगातार उनके खिलाफ विवादित बयान दे रहे है. 

इस बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे गैरमुनासिब करार दिया है. मौलाना रजवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मस्जिद बनाना हर नागरिक का वैधानिक अधिकार है, लेकिन उसका नाम 'बाबरी मस्जिद' रखना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है. 

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अतीत का शांत हो चुका विवाद फिर भड़क सकता है. उन्होंने बताया कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की योजना बना रहे हैं.  इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना रजवी ने कहा कि धार्मिक स्थल वहां बनाए जाएं जहां उसकी जरुरत हो और वह पूरी तरह कानूनी दायरे में हों. 

मौलाना ने यह भी कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर चला लंबा विवाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में वहां राम मंदिर का निर्माण काम लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में पुराने विवादों को फिर उठाने की कोई जरूरत नहीं है.

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने TMC विधायक पर देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "आप मस्जिद बनाइए, उसका कोई भी नाम रखिए, लेकिन 'बाबरी मस्जिद' मत रखिए. एक विवाद बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है, उसे दोबारा जिंदा न कीजिए. समाज में शांति कायम रहने दीजिये."

मौलाना रजवी ने कहा कि आज देश का माहौल अच्छा है, लोग आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं. ऐसे समय में संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी कर समाज में दरार डालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने यह अपील भी की कि सियासी फायदे के लिए इस तरह के भावनात्मक और विवादित मुद्दों को हवा देना समाज और देश के हित में नहीं है. उन्होंने सभी से अमन-चैन बनाकर रखने की जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी.

