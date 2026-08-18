/मुसलमानों को मोदी-योगी की बुराई छोड़ने की नसीहत, मौलाना बोले- सपा ने BJP विरोध के...

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UP Politics: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि आज कल मुसलमानो की आदत बन गई है कि जहां बैठते हैं, वहां योगी और मोदी की नकारात्मक चर्चा शुरू कर देते हैं. उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है.
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि साल 2017 से लेकर अब तक भाजपा के विरोध की सियासत करते रहे हैं, मगर अब विरोध की सियासत खत्म करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है." उन्होंने कहा, "इस 10 साल के लम्बे अरसे में समाजवादी पार्टी और नाम-निहाद सेक्युलर पार्टियों के कहने और उकसाने पर मुसलमान भाजपा के लिए लामबंद होता रहा है, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा."
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर ने कहा, "वहीं, दूसरी तरफ मुसलमान हाशिए पर चला गया. सारा नुकसान मुसलमानो को उठाना पड़ रहा है. इसलिए अब मुसलमानों को भी सोचना होगा और अपने नजरिए में बदलाव लाना होगा."
मौलाना ने कहा कि "नाम-निहाद सेकुलर पार्टियां और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भोले-भाले और सीधे-साधे मुसलमानों को उकसाया और भड़काया." उन्होंने कहा, "अगर किसी मुसलमान ने अपने बेटे य बेटी की शादी में भाजपा के मंत्री या विधायक को बुला लिया, तो सपा के लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, और उसके बायकाट तक का ऐलान कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को मिलाकर सपा की हुकूमत बनाईं, भाजपा पार्टी के आधे लोगों को अपने मंत्री मंडल में शामिल किया, उसी में आजम खां भी मंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया."
मौलाना ने दावा किया कि साबिक वजीर-ए-आला मुलायम सिंह ने नरेन्द्र मोदी को कई बार वजीर-ए-आजम बनने की दुआ की और खुद अखिलेश यादव रात के अंधेरे में भाजपा के लोगों से मिलकर अपना एजेंडा तय करते हैं. इसलिए मुसलमानो सपा के दो चेहरों को पहचानों.
मौलाना ने आगे कहा कि मैं मुसलमानो से गुजारिश करता हूं कि अब जगह-जगह भाजपा का विरोध करना बंद कर दें, अपने दिल न दिमाग में सकारात्मक सोच पैदा करें और अपने व अपने परिवार के भाविष्य के दिनों के लिए अच्छा सोचें, ताकि नई नस्ल के विकास के लिए कुछ बेहतर अंदाज में खाका खींचा जा सकें. उन्होंने कहा कि इस 10 साल की नकारात्मक सियासत ने मुसलमानों को बहुत पीछे ढाकेल दिया है. मुसलमानों की सिर्फ विरोध की सियासत ने मुसलमानों के विकास के पहिए को जाम कर दिया.
शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "नाम-निहाद सेक्युलर पार्टियां और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ उभ्र प्रदर्शनो के लिए मजबूर किया, मुसलमान सपा के बेहकावे में आ गया, जिसके नतीजे में लाठियां मुसलमानों ने खाई, जेल मुसलमान गए और सपा के सभी नेता आराम से अपनी सियासी रोटियां सेंकते रहें. फायदे हासिल करते रहे." उन्होंने कहा, "इसलिए मैं अपने भाईयों से अपील करता हूं कि सियासी लोगों की चालों को समझें और अपने भविष्य पर ध्यान दें."