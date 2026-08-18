/मुसलमानों को मोदी-योगी की बुराई छोड़ने की नसीहत, मौलाना बोले- सपा ने BJP विरोध के...

मौलाना ने कहा कि "नाम-निहाद सेकुलर पार्टियां और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भोले-भाले और सीधे-साधे मुसलमानों को उकसाया और भड़काया." उन्होंने कहा, "अगर किसी मुसलमान ने अपने बेटे य बेटी की शादी में भाजपा के मंत्री या विधायक को बुला लिया, तो सपा के लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, और उसके बायकाट तक का ऐलान कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को मिलाकर सपा की हुकूमत बनाईं, भाजपा पार्टी के आधे लोगों को अपने मंत्री मंडल में शामिल किया, उसी में आजम खां भी मंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया."