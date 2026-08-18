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मुसलमानों को मोदी-योगी की बुराई छोड़ने की नसीहत, मौलाना बोले- सपा ने BJP विरोध के...

Muslims Role in UP Politics: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से राजनीतिक विरोध की बजाय सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही विरोध की सियासत से समुदाय को अपेक्षित लाभ नहीं मिला. उन्होंने लोगों से अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर ध्यान देने को कहा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 18, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:25 PM IST
मुसलमानों को मोदी-योगी की बुराई छोड़ने की नसीहत, मौलाना बोले- सपा ने BJP विरोध के...
Image Credit: मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी (फाइल फोटो)

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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