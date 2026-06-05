कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से दूर रहें मुस्लिम युवा; मौलाना रिजवी की अपील

Cockroach Janta Party Protest: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्याकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सिस्टम को टार्गेट करने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहा. इस टिप्पणी के बाद देश में एक बवाल खड़ा हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक मूवमेंट शुरू हो गया. अब इस मूवमेंट के और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि वह आगामी 6 जून को अमेरिका से भारत आएंगे और वहां से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना होंगे. वहीं, मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपने समुदाय के युवाओं से इस प्रददर्श से दूर रहने की अपील की गई है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन जंतर-मंतर, दिल्ली में शुरू होने जा रहा है. इस धरने से मुस्लिम नौजवान दूरी बनाकर रखें. उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई बवाल या विवाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसका ठीकरा मुस्लिम नौजवानों के सिर फोड़ दिया जाएगा.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि एक फारसी फलसफे में बड़ी अच्छी और प्यारी बात कही गई है कि नज़ला उसी के कमजोर हिस्से पर गिरता है. मुसलमान भारत में एक कमजोर अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अगर कोई बवाल होता है तो मुस्लिम नौजवान ही बली का बकरा बन जाएंगे. इसलिए मैं तमाम भारत के मुस्लिम नौजवानों और खास तौर पर दिल्ली के मुस्लिम युवाओं से अपील करता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन में शिरकत न करें.

उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर जब यह प्रदर्शन शुरू हो तो आप उस दौरान उस इलाके से भी न निकलें. उन्होंने कहा कि मैंने भारत में गत वर्षों में बहुत सारे धरना-प्रदर्शनों का हश्र देखा है, चाहे वह एनआरसी का हो, वक्फ संशोधन बिल के विरोध का हो या फिर किसानों का आंदोलन हो. इन सबका हश्र क्या हुआ, यह सबने देखा और पूरे भारत ने जाना है. उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं तमाम तजुर्बों की बुनियाद पर मैं मुस्लिम नौजवानों से, उनके हितों का ध्यान रखते हुए, यही अपील करता हूं कि धरना-प्रदर्शन और एजीटेशन से अपने आपको दूर रखें.

गौरतलब है कि बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तीन प्रवक्ताओं का ऐलान किया, जिनके नाम सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका है. इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे जंतर-मंतर पर क्यों प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उनकी क्या मांग है.