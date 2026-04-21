किशनगंज में इमारत-ए-शरिया ने पेश की नई मिसाल, 400 रुपये में मिल रही दीनी और दुनियावी तालीम

Imarat E Shariya School In Kishanganj: बिहार के किशनगंज जिले में इमारत-ए-शरिया द्वारा संचालित इमारत पब्लिक स्कूल सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उदाहरण बन रहा है. मौलाना सैयद वली अहमद फैसल रहमानी ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया. कम फीस और दीनी-दुनियावी तालीम के संगम से बच्चों का भविष्य संवरने की उम्मीद बढ़ी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Imarat E Shariya School In Kishanganj: बिहार के और भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक किशनगंज है. किशनगंज जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक है, लगभग 68–69% आबादी मुस्लिम समुदाय की, लेकिन यहां पर बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाती. जैसे स्कूल, सड़क, मकान और अस्पताल. इस बीच बिहार स्थित इमारत शरिया के अमीर-ए-शरियत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने आज किशनगंज शहर के चूड़ीपट्टी स्थित इमारत पब्लिक स्कूल का दौरा किया और विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने मुसलमानों से शिक्षा प्राप्त करने और दूसरों को भी शिक्षित करने का आह्वान किया है.
इमारत-ए-शरिया द्वारा संचालित यह शिक्षण संस्थान क्षेत्र में किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. निरीक्षण के दौरान मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने स्कूल में दी जा रही शिक्षा पद्धति की सराहना की. इस स्कूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्कूल की फीस बहुत ही कम है. यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 400 रुपये प्रति महीना की फीस निर्धारित की गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी बेहतर शिक्षा ले सकें.
इस स्कूल में छात्रों को दीनी (धार्मिक) और दुनियावी (आधुनिक) तालीम का अनूठा संगम प्रदान किया जा रहा है. वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना रहमानी ने बताया कि वर्तमान समय में इस प्रकार के टोटल 12 स्कूल बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. उन्होंने अपनी भविष्य की प्लानिंग पर जोर देते हुए कहा कि वह हर जिले में प्राथमिक (प्राइमरी) और हाई स्कूल खोलने का खाका तैयार किया गया है.
किशनगंज जिले में शिक्षा के साथ-साथ इमारत शरिया अब मेडिकल (चिकित्सा) के क्षेत्र में भी नई पहल करने की योजना बना रही है, ताकि समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. वहीं, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के इस दौरे से स्थानीय अभिभावकों और शिक्षा प्रेमियों में काफी उत्साह देखा गया. लोगों का मानना है कि इमारत शरिया के इस प्रयास से पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक क्रांति आएगी और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े बच्चों का भविष्य रौशन होगा.
किशनगंज के विधायक कमरुल होदा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भले ही हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे प्राइमरी शिक्षा उर्दू और अरबी की शिक्षा से आज दूर हो रहे हैं, क्योंकि कान्वेंट स्कूल से बच्चें पढ़कर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अपनी दीनी शिक्षा से दूर होता जा रहे हैं.