किसने भड़काई बरेली में हिंसा की आग; Maulana Tauqeer Raza पर मंडरा रहे संकट के बादल!

Maulana Tauqeer Raza: मज़हबी रहनुमा मौलाना तौकीर रज़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौलाना को जिले के बाहर शिफ्ट कर दिया गया है. माना जा रहा है कि तौकीर रज़ा पर यह कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद की जा रही है.

क्यों किया गया मौलाना तौकीर रज़ा को डिटेन?

दरअसल, बरेली में शुक्रवार को 'आई लव मुहम्मद' का बैनर लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया. इस दौरान भारी हंगामा हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. आरोप है कि मौलाना तौकीर रज़ा के उकसावे के बाद ही ये प्रोटेस्ट हुआ. वह यहीं नहीं रुके, शुक्रवार रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस घटना पर अफसोस जताने की बजाय हंगामा करने वालों की सराहना की.

योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्ती के आदेश

खबर आ रही है कि मौलाना की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है. बीते रोज ही योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे. इसके बाद से ही बरेली पुलिस एक्शन ले रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बरेली में कैसे हुआ हंगामा?

शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में लोग 'आई लव मोहम्मद' अभियान के समर्थन में बाहर आए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कोतवाली इलाके की मस्जिद और मौलाना तौकीर रज़ा के घर के बाहर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई. इसी दौरान पुलिस से भी झड़प हो गई.

किन लोगों पर हुआ एक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक, बरेली पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं. ये एफआईआर झड़प और प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर की गई हैं और अभी तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके साथ ही पुलिस वीडियोज़ के जरिए संदिग्धों की पहचान कर रही है.

क्या है आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट?

इसी महीने रबी उल अव्वल के मौके पर कानपुर पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि उन्होंने 'आई लव मुहम्मद' लिखा हुआ पोस्टर लगाया. इसी मसले को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज की और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी.