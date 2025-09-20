हिंदू महासभा करेगी पुलिस प्रशासन का काम? मौलाना तौकीर रजा को रोकने की दी चेतावनी
हिंदू महासभा करेगी पुलिस प्रशासन का काम? मौलाना तौकीर रजा को रोकने की दी चेतावनी

Hindu Mahasabha warns Maulana Tauqeer Raza: उत्तर प्रदेश में पैगंबर हजरत मोहम्मद (स.अ.) की शान में गुस्ताखी की घटनाओं के विरोध में मौलाना तौकीर रजा ने शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए अल्टीमेटम दिया है. इसके विरोध में बरेली में हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि तौकीर रजा को सड़कों पर उतरने नहीं दिया जाएगा.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:15 PM IST

हिंदू महासभा को मौलाना तौकीर रजा को चेतावनी
हिंदू महासभा को मौलाना तौकीर रजा को चेतावनी

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी घटनाएं सामने आ रही हैं. पैगंबर हजरत मोहम्मद (PBUH) के खिलाफ टिप्पणी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बीते 7 सितंबर को हरदोई, 9 सितंबर को कानपुर और 15 सितंबर को शाहजहांपुर से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं. 

प्रदेश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत, हिंसा और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलान तौकीर रजा बड़ा ऐलान किया है. मौलाना तौकीर रजा ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते में गुस्ताख-ए-रसूल के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरेंगे.

मौलान तौकीर रजा के संवैधानिक विरोध के ऐलान की खबर से हिंदूवादी संगठन भड़क गए. इसके विरोध में बरेली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने धमकी दी है कि वह किसी भी कीमत पर मौलाना तौकीर रजा को सड़कों पर उतरने नहीं देंगे. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा शहर की आबो-हवा को बिगाड़ना चाहते हैं. समय-समय पर वह सड़कों पर उतरने की चेतावनी देकर शांति पसंद बरेली को परेशान कर देते हैं.

पंकज पाठक के मुताबिक हिंदू महासभा जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जब मौलाना तौकीर रजा सड़कों पर उतर कर बरेली की शांति बिगड़ने की कोशिश करेंगे तो हिंदू महासभा उनको रोककर बरेली की शांति पर आंच नहीं आने देगी. हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन से यह भी मांग की है कि तौकीर मियां को सड़कों पर उतरने की इजाजत कभी भी न दी जाए. 

हिंदू महासभा के नेताओं ने दावा किया कि मौलाना तौकीर रजा लगातार इस तरह के प्रदर्शन के जरिये वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को छुपाने के लिए करते रहे हैं. ऐसे में कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिंदू महासभा के नेता इस धमकी के जरिये पैगंबर हजरत मोहम्मद (स.अ.) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है.

Zee Salaam Web Desk

;