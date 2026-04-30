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बेहरहमी की हद पार: पिटाई के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंका, हुई दर्दनाक मौत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. वह उर्स से लौट रहे थे. परिवार का आरोप है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और मदद नहीं मिली. वहीं पुलिस इसे हादसा बता रही है. घटना ने लोगों को झकझोर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:10 PM IST

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बेहरहमी की हद पार: पिटाई के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंका, हुई दर्दनाक मौत

Uttar Pradesh News: दाढ़ी, टोपी देखते ही अंदर का नफरती जानवर जाग उठता है? उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बीते (26 अप्रैल) को बरेली से हजरत ताजुशरिया (अखतर रजा) की उर्स से वापिस अपने घर 'सिवान' लौट रहे मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को चलती ट्रेन से फेंक कर हत्या कर दी गई. मौलाना की लाश बरेली कैंट में रेलवे ट्रैक पर मिली है. ट्रेन में कुछ शरपसंद धार्मिक उन्मादी लोगों ने मौलाना की बेरहमी से पिटाई की. पिटाई करने के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंक दिया. इस दौरान मौलाना ने मदद के लिए ट्रेन में बैठे दीगर लोगों से गुहार लगाई लेकिन किसी ने मौलाना की मदद नहीं की.

आरोप है कि जिन लोगों ने मौलाना की धार्मिक पहचान की वजह से पिटाई की वे शराब के नशे में थे. मौलाना की पत्नि तबस्सुम ने इस घटना के वक्त की रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई. तबस्सुम ने बताया कि उनके पति मौलाना तौसीफ मजहरी ने घटना वाले समय उन्हें वीडियो कॉल किया था. कॉल पर मौलाना ने अपनी पत्नी को बताया कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, इस पर पत्नी ने मौलाना से कहा कि ट्रेन में बैठे दीगर लोगों से मदद मांगिए. पत्नी तबस्सुम ने बताया कि मौलाना ने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की. पत्नि तबस्सुम ने बताया कि उसने वीडियो कॉल पर देखा कि उसके पति को कुछ लोग कॉल पकड़ कर घसीट रहे थे और पीट रहे थे.  

लेकिन पुलिस इस हत्याकांड को दुर्घटना बता रही है. पत्नी तबस्सुम ने बताय कि पुलिस कह रही है कि आपके पति ट्रेन से अपने सामान और फोन के साथ गिर गए. पुलिस का यह बयान बेहद ही हास्यास्पद है. एक व्यक्ति को ट्रेन में बेहरहमी से पिटा जाता है और उसकी शव रेलवे ट्रेक पर बरामद होती है. वहीं, पुलिस इसे सिर्फ एक घटना बताकर मामले को खत्म करना चाह रही है?

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भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है. इससे पहले भी ट्रेन में मुस्लिम पहचान की वजह से और मांस के नाम पर कई घटनाएं सामने आ चुकी है. कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को ट्रेन में मांस के नाम बेरहमी से पीटा गया. हैरानी की बात यह है कि जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया वह पुलिस की परीक्षा देकर लौट रहा था. सोचिए इस तरह का युवक जो मुस्लिम समाज को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वह वर्दी की ताकत मिलने के बाद मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करेगा?

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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