/प्रस्तावित वंदे मातरम् विधेयक पर भड़के मौलाना अशरफी, कहा- सबसे ज्यादा मुसलमानों को...

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Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाए जाने और इसे लेकर प्रस्तावित सजा के प्रावधान पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इसी मुद्दे पर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी ने सख्त एतराज जताते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का मामला सिर्फ एक गीत का नहीं, बल्कि अकीदत, दीन और मजहब से जुड़ा हुआ मसला है. उनका कहना है कि अगर इसे जबरदस्ती अनिवार्य किया गया और न गाने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया, तो इससे मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा.
मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी ने कहा कि सरकार वंदे मातरम् को अनिवार्य करना चाहती है, जबकि यह मामला हर शख्स के ईमान और अकीदे से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा, "हम एक खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं मानते. यही हमारे दीन की बुनियाद है. ऐसे में वंदे मातरम् को अनिवार्य किया जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी."
नाजिम अशरफी ने कहा कि जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अगर कोई वंदे मातरम् नहीं कहेगा या नहीं गाएगा तो उसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है. मौलाना का कहना है कि ऐसे निजाम मुस्लिम समाज के लिए परेशानी खड़ी करेगी और इसके बाद हुकूमत और इंतजामिया अपनी मनमर्जी से कार्रवाई कर सकता है.
"वंदे मातरम् से मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना"
मौलाना अशरफी ने इल्जाम लगाया कि इस तरह की कोशिशें मुसलमानों को निशाना बनाने और मुल्क में तफरका पैदा करने की साजिश हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी कौम को उसके मजहबी एतकाद के खिलाफ कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर किसी को वंदे मातरम् कहना या गाना पसंद है तो वह जरूर कहे, लेकिन जो नहीं कहना चाहता, उसे मजबूर करना मुनासिब नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम् एक गीत है. कोई इसे गाता है तो यह उसकी अपनी मर्जी है और अगर कोई नहीं गाता तो भी इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए. मौलाना ने कहा कि वंदे मातरम् कहने या न कहने से मुल्क की तरक्की नहीं होने वाली, इसलिए इसे लेकर सजा जैसा प्रावधान लाना सही नहीं माना जा सकता.
मुस्लिम स्कॉलर ने यह भी कहा कि जो लोग हकीकत में देश को तोड़ने और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं, कार्रवाई और सजा का प्रावधान उनके खिलाफ होना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपने मजहबी एतकाद के मुताबिक किसी गीत को गाने से परहेज करते हैं.
राष्ट्रपति-सुप्रीम कोर्ट से विधेयक पर रोक लगाने की मांग
मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की कि वंदे मातरम् से जुड़े इस प्रस्तावित विधेयक पर रोक लगाई जाए. उनका कहना है कि अगर ऐसा कानून लागू हुआ तो इससे मुल्क में बेवजह इख्तिलाफ बढ़ेगा और मुस्लिम समाज को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
उन्होंने दोहराया कि उनका एतराज किसी शख्स या मुल्क से नहीं, बल्कि अपने दीन और मजहबी उसूलों की हिफाजत से जुड़ा हुआ है. इसलिए इस तरह के किसी भी कदम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिक अपने मजहबी एतकाद के साथ अमन और इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकें.