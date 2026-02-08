फिल्म 'कल्कि संभल' पर बवाल तेज, मौलाना ममलूकुर्रहमान के बाद मौलाना वसी अशरफ ने की बैन लगाने की मांग

Film Kalki Sambhal Controversy: फिल्म कल्कि संभल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के विरोध के बाद अब मौलाना वसी अशरफ ने भी फिल्म 'कल्कि संभल' का विरोध किया है. मौलाना वसी अशरफ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मांग की कि इस फिल्म को सख्ती से बैन किया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Film Kalki Sambhal Controversy: संभल में हुए दंगों पर 'कल्कि संभल' के नाम से एक फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म में वर्ष 1978 और वर्ष 2024 के संभल दंगों को दिखाया गया. इस फिल्म में मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क और सांसद जिया उर रहमान बर्क को दंगे कराने वाले विलन के रूप में दिखाया गया है, हालांकि विलन के नाम काल्पनिक रखे गए हैं. इसी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के विरोध के बाद अब मौलाना वसी अशरफ ने भी फिल्म "कल्कि संभल " का विरोध किया है.
संभल दंगों पर बनी फिल्म 'कल्कि संभल' पर मौलाना वसी अशरफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि फिल्म 'कल्कि संभल' बहुत बुरी साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस फिल्म से समाज में नफरत पैदा होगी और नफरत के नतीजों में जगह-जगह दंगे हो सकते हैं. उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अपील की है कि फिल्म 'कल्कि संभल' को पास न करें. उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मांग की कि इस फिल्म को सख्ती से बैन किया जाए.
मौलाना वसी अशरफ ने 'गोदान' फिल्म को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर बीफ खाने के आरोप सही नहीं है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी गाय के मांस को मुसलमानों के लिए वर्जित किया गया है. मौलाना वसी अशरफ ने गाय के संरक्षण के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की है.
गौरतलब है कि वर्ष 2024 के नवंबर में संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में कम से कम पांच मुस्लिम युवकों को पुलिस की गोली लगने से मौत हुई थी, यह आरोप मृतकों के परिजनों ने लगाया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि उनकी फायरिंग से किसी व्यक्ति की मौत की नहीं हुई है, क्योंकि मृतकों के शरीर से जो गोलियां निकली, वो गोली पुलिस द्वारा उपयोग नहीं की जाती है.