अरब मुल्कों में कैद भारतीय शियाओं के लिए उठी आवाज़; मौलाना यासूब अब्बास ने PM मोदी से की दखल की मांग

India Shia Arrested In Arab: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुए युद्ध के दौरान ईरान ने अरब मुल्कों पर हमले किए थे. इस हमले से नाराज अरब मुल्कों खासकर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने शिया मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया और हजारों को डिपोर्ट किया. इसी कड़ी में भारतीय शिया मुसलमान भी अरब मुल्कों में गिरफ्तार किए गए हैं. इसको लेकर शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और अरब देशों में हिरासत में लिए गए निर्दोष भारतीय शिया नागरिकों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी की मांग की है.

मौलाना यासूब अब्बास ने प्रधानमंत्री का ध्यान इस गंभीर मानवीय मुद्दे की ओर खींचते हुए कहा कि सऊदी अरब सहित विभिन्न अरब देशों में भारतीय शिया मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को उनके धार्मिक विश्वास (अक़ीदे) के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नागरिक केवल रोज़गार और अच्छे भविष्य के लिए अरब देशों में गए हैं और पूरी तरह से अनुशासित और कानून का पालन करने वाले भारतीय हैं.

इसे भी पढ़ें: शक्ति नहर में मौत से मुकाबला: शोएब और मुकर्रम ने बचाई दो मासूम ज़िंदगियां; पुलिस का इनाम

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना यासूब अब्बास ने चिंता जताई कि इन शिया मुस्लिम भारतीयों को केवल उनके अक़ीदे के कारण हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है. उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि भारत सरकार अपने मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और विदेश नीति का उपयोग करते हुए संबंधित देशों की सरकारों से इस विषय पर तत्काल वार्ता करे।

मौलाना ने कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय दूतावासों को सक्रिय किया जाए ताकि वहां फंसे हमारे शिया मुस्लिम समुदाय के निर्दोष भारतीयों को कानूनी सहायता मिल सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो. मौलाना यासूब अब्बास ने पत्र में उन परिवारों के दर्द का भी ज़िक्र किया, जिनके सदस्य विदेशों में क़ैद हैं. उन्होंने कहा, "सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर दिन-रात ख़ौफ़ और चिंता में जी रहे हैं। हमें देश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वे हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे."

इसे भी पढ़ें: नूंह में बुलंद हुई धार्मिक आज़ादी की आवाज़; जेल में कैद युवाओं की रिहाई की उठी मांग

मौलाना ने पत्र के साथ प्रभावित व्यक्तियों की एक सूची भी संलग्न की है और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इन बेगुनाह भारतीयों की सुरक्षित, रिहाई सुनिश्चित करवाई जाए.