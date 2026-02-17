रोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमानों को करानी चाहिए ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत

Ramadan News: इस्लाम का पवित्र रमजान का महीना बुधवार (18 फरवरी) को शुरू हो जाएगा. इस महीने में व्यस्क मुस्लिम रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि रमजान में व्यस्क मुसलमानों को रोजे रखना अनिवार्य है. एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं, वहीं, कुछ व्यस्क मुस्लिम रोजे नहीं रखते और रोजेदारों के सामने खुलेआम खाते-पीते हैं. इस मुद्दे पर इस्लाम के जानकार मौलाना जफरुद्दीन बरकती ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. उन्होंने कहा कि रोजेदारों के सामने खुलेआम खाना-पीना गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद और समझदार वयस्क मुसलमान के लिए रमजान का एक भी रोजा छोड़ना सही नहीं है, लेकिन अगर वह किसी परेशान करने वाली बीमारी या जानलेवा कमजोरी की वजह से रोजा नहीं रखता है, तो उसे रमजान के बाद सेहतमंद जिंदगी जीकर इसकी भरपाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कई बूढ़ा हो गया है, तो उसे हर दिन के रोजे का बदला देना चाहिए, लेकिन रोजेदारों के सामने खाने-पीने का गुनाह करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि मुसलमान के लिए तो यह बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वे रोजेदार के सामने खुलेआम खाए-पिए, क्योंकि यह रोजा रखने वाले का नैतिक अपमान और रोजे का मजाक है. मौलाना ने कहा कि रमजान के महीने में जो मुसलमान मुस्लिम इलाकों में चादरों के साथ होटल चलाते हैं या गलियों में ठेलों पर खुलेआम बिरयानी वगैरह बेचते हैं और खाते-पीते हैं, उन्हें अपने ईमान की जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वे रोजा नहीं रख रहे हैं, तो कम से कम रोजा रखने वाले का सम्मान करने और रमजान के महीने की कद्र करने का मौका न छोड़ें. अगर वे रोजेदार और रमजान के महीने की कद्र नहीं करते और उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो यह समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम सम्मान का जनाजा निकल चुका है, जिसका अंत यह हो सकता है कि दुनियावी अपमान का स्वाद चखने के लिए तैयार रहना चाहिए.