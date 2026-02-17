Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3112340
Zee SalaamIndian Muslimरोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमानों को करानी चाहिए ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत

रोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमानों को करानी चाहिए ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत

Ramadan News: इस्लाम के जानकार मौलाना जफरुद्दीन बरकती ने रमजान के महीने में रोजा न रखने वाले मुसलमानों के लिए खास नसीहत दी है. साथ ही उन्होंने रमजान के महीने में मुस्लिम इलाकों में खिलेआम होटल खोलने और खाने-पीने वाले मुसलमानों पर तनकीद की है. उन्होंने कहा कि ऐसे मुसलमानों को अपनी ईमान की जांच करानी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:25 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Ramadan News: इस्लाम का पवित्र रमजान का महीना बुधवार (18 फरवरी) को शुरू हो जाएगा. इस महीने में व्यस्क मुस्लिम रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि रमजान में व्यस्क मुसलमानों को रोजे रखना अनिवार्य है. एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं, वहीं, कुछ व्यस्क मुस्लिम रोजे नहीं रखते और रोजेदारों के सामने खुलेआम खाते-पीते हैं. इस मुद्दे पर इस्लाम के जानकार मौलाना जफरुद्दीन बरकती ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. उन्होंने कहा कि रोजेदारों के सामने खुलेआम खाना-पीना गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है. 

उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद और समझदार वयस्क मुसलमान के लिए रमजान का एक भी रोजा छोड़ना सही नहीं है, लेकिन अगर वह किसी परेशान करने वाली बीमारी या जानलेवा कमजोरी की वजह से रोजा नहीं रखता है, तो उसे रमजान के बाद सेहतमंद जिंदगी जीकर इसकी भरपाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कई बूढ़ा हो गया है, तो उसे हर दिन के रोजे का बदला देना चाहिए, लेकिन रोजेदारों के सामने खाने-पीने का गुनाह करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि मुसलमान के लिए तो यह बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वे रोजेदार के सामने खुलेआम खाए-पिए, क्योंकि यह रोजा रखने वाले का नैतिक अपमान और रोजे का मजाक है. मौलाना ने कहा कि रमजान के महीने में जो मुसलमान मुस्लिम इलाकों में चादरों के साथ होटल चलाते हैं या गलियों में ठेलों पर खुलेआम बिरयानी वगैरह बेचते हैं और खाते-पीते हैं, उन्हें अपने ईमान की जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वे रोजा नहीं रख रहे हैं, तो कम से कम रोजा रखने वाले का सम्मान करने और रमजान के महीने की कद्र करने का मौका न छोड़ें. अगर वे रोजेदार और रमजान के महीने की कद्र नहीं करते और उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो यह समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम सम्मान का जनाजा निकल चुका है, जिसका अंत यह हो सकता है कि दुनियावी अपमान का स्वाद चखने के लिए तैयार रहना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsramdan newsmaulana zafaruddin barkati on ramdanmaulana zafaruddin barkati ramdan disciplineminority newsToday News

Trending news

Amroha News
पाकिस्तान में शिया मस्जिद धमाके पर अमरोहा में उबाल, सड़कों पर उतरा समुदाय
muslim news
'किसानों के खिलाफ है इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील'... MP सैयद नसीर ने सरकार पर बोला हमला
Pakistan News
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला; खैबर पख्तूनख्वा में कयामत जैसा मंजर, 10 की मौत
UP News
‘गुनाह से तौबा करो…’ संभल में मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ पर बरेली के मौलाना भड़के
muslim news
तारिक रहमान आज PM पद की लेंगे शपथ, भारत की तरफ से कौन नेता आयोजन में होंगे शामिल
iran news
न्यूक्लियर डील पर ट्रंप का सख्त लहजा, ईरान को दी धमकी; कहा- 'समझदारी....'
muslim news
नफरत के बाजार में मोहब्बत का सेल्समैन; इमरान प्रतापगढ़ी ने कही ये बड़ी बात
Delhi news
PM मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती, मस्जिदों की सुरक्षा-मौलाना आजाद फेलोशिप बहाली की मांग
Telangana NEWS
तेलंगाना में मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान की बेअदबी से सनसनी, पुलिस बोली- मामूली केस
Bihar News
यूपी के बाद बिहार में भी बड़ा फैसला, रमजान से पहले खुले में मांस बेचने पर लगा बैन