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'श्रीकृष्ण पांच वक्त के नमाजी थे', मौलाना जरजिस अंसारी के बयान पर मचा बवाल; गिरफ्तारी की उठी मांग

Maulana Zarjis on Shri Krishna: मौलाना जरजिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण 'दीन' (इस्लाम) का प्रचार करते थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. इस बयान से बवाल मचा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST
'श्रीकृष्ण पांच वक्त के नमाजी थे', मौलाना जरजिस अंसारी के बयान पर मचा बवाल; गिरफ्तारी की उठी मांग
Image Credit: मौलाना जरजिस का विवादित बयानSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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