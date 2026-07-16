'श्रीकृष्ण पांच वक्त के नमाजी थे', मौलाना जरजिस अंसारी के बयान पर मचा बवाल; गिरफ्तारी की उठी मांग

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Maulana Zarjis on Shri Krishna: उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जरजिस अंसारी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. इस बीच भगवान श्री कृष्ण के बारे में विवादित टिप्पणी की है. मौलाना ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण 'दीन' (इस्लाम) का प्रचार करते थे. इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा व्यक्ति बताया जो दिन में पांच बार नमाज पढ़ते थे. इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया है, जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स मौलाना से माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.
दरअसल, मौलाना जरजिस अंसारी ने 23 जून को झारखंड में एक जलसे में हिस्सा लिया था. इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक पढ़ा और दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण 'दीन' (इस्लाम) का प्रचार करते थे. साथ ही पांच वक्त की नमाज भी अदा करते थे. मौलाना जरजिस के बयान पर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर बवाल किया है और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
'कृष्ण जी पढ़ते थे पांच वक्त की नमाज'
मौलाना जरजिस अंसारी ने कहा, "हमारे भाई, अगर बुरा न मानें, तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे. यकीन न आए तो श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय का 10वां श्लोक देख लीजिए. योगी युञ्जीत सततमात्मानं एकाकी, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो. योगी… उत्तर प्रदेश वाले नहीं. पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, बल्कि पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए."
मौलाना जरजिस ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण 'दीन' (इस्लाम) का प्रचार करते थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. pic.twitter.com/8Ky0gWzzsa
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) July 16, 2026
राम और कृष्ण को लेकर दिया विवादित बयान
मौलाना ने आगे कहा, "आज हिंदू मजहब में चले जाइए, लोग सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा. ये हिंदू-मुस्लिम का विषय नहीं है. अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें. योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और अगर अपनी किताबें पढ़ लें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे. क्योंकि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म नहीं है. ये उनका भी धर्म है." मौलाना ने दावा किया कि यही आस्था और रामचंद्र जी और कृष्ण जी ने भी बताया था, यह सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है.