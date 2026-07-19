'श्रीराम और श्रीकृष्ण पैगंबर हो सकते हैं', मौलाना जर्जिस विवाद के बीच ST हसन का बड़ा बयान

ST Hasan on Lord Ram Remark: मौलाना जर्जिस ने भगवान कृष्ण के बारे में एक विवादित बयान दिया है, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया है. हिंदू संगठनों के सदस्य उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस बीच, पूर्व SP सांसद ST हसन ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर अहम टिप्पणी की है. पूर्व सांसद ने कहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण पैगंबर थे. उन्होंने कहा, "कई मुस्लिम विद्वानों का मानना ​​है कि श्री राम और श्री कृष्ण 1,24,000 पैगंबरों में से हो सकते हैं." पूर्व सांसद ने कहा, "इतने लंबे समय में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. लेकिन वे एक महान व्यक्तित्व थे. उन्होंने मानवता को एक गहरा सबक सिखाया."