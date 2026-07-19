'श्रीराम और श्रीकृष्ण पैगंबर हो सकते हैं', मौलाना जर्जिस विवाद के बीच ST हसन का बड़ा बयान

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ST Hasan on Lord Ram Remark: मौलाना जर्जिस ने भगवान कृष्ण के बारे में एक विवादित बयान दिया है, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया है. हिंदू संगठनों के सदस्य उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस बीच, पूर्व SP सांसद ST हसन ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर अहम टिप्पणी की है. पूर्व सांसद ने कहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण पैगंबर थे. उन्होंने कहा, "कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि श्री राम और श्री कृष्ण 1,24,000 पैगंबरों में से हो सकते हैं." पूर्व सांसद ने कहा, "इतने लंबे समय में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. लेकिन वे एक महान व्यक्तित्व थे. उन्होंने मानवता को एक गहरा सबक सिखाया."
दरअसल, सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा था. इस वीडियो में मौलाना जर्जिस ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण आस्था से मुस्लिम थे और उन्होंने यह भी कहा कि कृष्ण दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ते थे. उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बातें 23 जून को झारखंड के देवघर में आयोजित एक सभा के दौरान कहीं. इस बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया और हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लखनऊ में हिंदू महासभा ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया.
मौलाना ने दिया था ये विवादित बयान
मौलाना जरजिस अंसारी ने कहा, "अगर हमारे भाई बुरा न मानें, तो भगवान कृष्ण भी दिन में पांच बार प्रार्थना करते थे. अगर आपको यकीन न हो, तो श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय का दसवां श्लोक देख लें."
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥
मौलाना ने दावा किया, "इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'हे अर्जुन! जब तुम ईश्वर की पूजा करो, तो अपने पूरे शरीर को 'योग' में लगाओ, यहां 'योग' का मतलब यूपी के 'योगी' से नहीं, बल्कि 'युञ्जीत सततमात्मानम्' (खुद को लगातार ईश्वर से जोड़े रखना) वाले 'योग' से है. इसका मतलब है कि पूजा सिर्फ़ खड़े होकर नहीं की जानी चाहिए. इसके लिए पूरे शरीर की भागीदारी और शारीरिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है. आज हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों को देखिए. लोग बस हाथ ऊपर उठाते हैं, 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं और पूजा पूरी मान ली जाती है."
मौलाना ने आगे कहा, "अगर हिंदू और मुसलमान अपने-अपने धर्मग्रंथों को पढ़ें, जैसे योगी जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, अगर वे अपने धर्मग्रंथों को पढ़ें, तो यकीन मानिए, उन्हें इस्लाम से प्यार हो जाएगा. क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ मुसलमानों का धर्म नहीं है. यह दूसरों का भी है. इसी आस्था और धर्म को रामचंद्र जी और कृष्ण जी ने भी माना था. यह सिर्फ़ मुसलमानों का धर्म नहीं है."