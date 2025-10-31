Mayawati की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग पर घमासान, अपोज़ीशन बोला BJP को पहुंचा रहीं फायदा

Mayawati Muslim Brotherhood Committee Meeting: बहुजन समाज पार्टी के चीफ मायावती के जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड कमेटी की बैठक बुलाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. विपक्षी दलों ने इस कदम को अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करार दिया है.

बीएसपी चीफ की मुस्लिम भाईचारा कमेटी मीटिंग

बीएसपी चीफ मायावती ने बुधवार को लखनऊ में अपनी पार्टी की मुस्लिम ब्रदरहुड कमेटी के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा हुई. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में बसपा के अल्पसंख्यक नेतृत्व ने सलाह दी कि मुस्लिम समुदाय को भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि बसपा को एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए.

अपोज़ीशन ने क्या कहा?

उधर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत यूपी के मुख्य विपक्षी दलों ने मायावती के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर चुनाव से पहले बसपा ऐसे कदम उठाती है जिससे सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होता है. दोनों विपक्षी दलों के नेताओं एक अखबार से बात करते हुए आरोप लगाया कि मायावती का मुस्लिम ब्रदरहुड दरअसल भाजपा की बी-टीम के तौर पर काम कर रहा है. ताकि अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट होने से रोका जा सके.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का जन प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है. जनता समझ चुकी है कि बसपा की राजनीति जन मुद्दों और हितों पर आधारित नहीं है और अब राज्य में भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ असली संघर्ष है.

पिछले चुनावों में बीजेपी को पहुंचाया फायदा

अब्बास हैदर के मुताबिक मायावती ने पिछले चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया, अब जब जनता ने उन्हें नकार दिया है तो वह फिर से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अलीमुल्लाह खान का कहना है कि आज जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है, तो बसपा अचानक मुस्लिम भाईचारे की बात करने लगी है. सवाल यह है कि जब मुसलमानों के साथ अन्याय, हिंसा और भेदभाव हो रहा था, तब मायावती कहां थीं? सीएए, एनआरसी से लेकर मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाने और भीड़ हिंसा तक, उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा.