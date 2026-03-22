तेलंगाना में ईद की खुशियों को लगी नजर; पुलिस सिक्योरिटी में दक्षिणपंथियों ने तोड़ी दी ईदगाह!

Telangana News Today: दक्षिणपंथी शासित राज्यों के बाद अब तेलंगाना में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठनों के हमले बढ़ गए हैं. ईद के दिन राज्य के जगतियाल जिले के एक छोटे से गांव हिंदूवादी संगठनों धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग दहशत फैल गई. मुसलमानों के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक ईद से पहले चरमपंथियों ने एक ईदगाह को तोड़ दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला जगतियाल जिले के बीरपुर मंडल के नरसिंहुलापल्ली गांव का है, जहां कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले कुछ कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर ईदगाह को तोड़ने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने इस घटना पर नाराजगी का इजहार करते हुए उनमें फूट डालने का आरोप लगाया है.

मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय को ईद-उल-फितर की नमाज अदा करने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर ईदगाह बनाई गई थी, वह एक स्थानीय निवासी शेख इमाम की निजी जमीन है, जिसकी पुष्टि राजस्व अधिकारियों के जरिये भी की जा चुकी है.

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अमजद उल्लाह खान के मुताबिक, इसके बावजूद पुलिस ने ईदगाह की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों को ईदगाह को नुकसान पहुंचाने की छूट दे दी. यह आरोप स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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MBT के प्रवक्ता अमज उल्लाह ने बताया कि मुस्लिम समुदाय कई सालों से शेख इमाम और उनके आठ बेटों की करीब 10 एकड़ पट्टा जमीन पर ईद की नमाज अदा करता आ रहा है. सड़क निर्माण के बाद इस जमीन के छह गुंटा हिस्से को ईदगाह के रूप में चिन्हित किया गया था. यह एक स्थापित और लंबे समय से चली आ रही परंपरा थी.

अमजद उल्लाह खान ने यह भी कहा कि ईद से महज दो दिन पहले अचानक कुछ साम्प्रदायिक तत्वों ने हस्तक्षेप किया और बिना किसी ठोस वजह के सफाई और तैयारियों का काम रुकवा दिया. खान के मुताबिक, ऐसे में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि लोग शांति से नमाज अदा कर सकें, लेकिन इसके उलट पुलिस ने ही मुसलमानों को नमाज से रोक दिया, जो बेहद निंदनीय है.

सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, अमजद उल्लाह खान ने आरोप लगाया कि धारा 144 का इस्तेमाल भी पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया, जहां एक ओर मुसलमानों को नमाज से रोका गया. वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों को ईदगाह को नुकसान पहुंचाने की खुली छूट दी गई. उन्होंने इसे प्रशासन का "पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण रवैये" का उदाहरण बताया है.

ईदगाह में तोड़फोड़ को लेकर MBT प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने गया तो उन्हें यह कहकर समय नहीं दिया गया कि अधिकारी बीमार हैं, जबकि उसी दौरान कथित रूप से उपद्रवियों को अपनी हरकतें जारी रखने दी गईं.

पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए अमज उल्लाह खान ने जगतियाल के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के खिलाफ जांच लंबित रहते हुए तत्काल तबादले की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डीजीपी शिवधर रेड्डी से मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही पीड़ितों को इंसाफ देने और इलाके में शांति बहाली बहाल करने के लिए जरुरी कदम उठाने की मांग की.

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