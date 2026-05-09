Moradabad: ढह गया तालीम का एक और मरकज़; MDA ने सालों पुराने हयातुल उलूम मदरसा पर चला दिया बुलडोजर

Moradabad News Today: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. इसको लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है. विपक्ष लगातार योगी सरकार पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है. इसी बीच मुरादाबाद में एक बड़े मदरसे पर चली बुलडोजर कार्रवाई ने इलाके में हलचल बढ़ा दी है.

दरअसल, मुरादाबाद के हयातुल उलूम मदरसे पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मदरसे की इमारत को गिरा दिया. बताया जा रहा है कि यह मामला करीब ढाई दशक (लगभग 25 साल) से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित था. मदरसे में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं.

मामले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को जीत मिलने के बाद पहले वहां अपनी दीवारें खड़ी की गईं और अब मदरसे की जमीन पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया. जिले के पाकबड़ा इलाके में बना हयातुल उलूम मदरसा करीब तीन हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ था.

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शनिवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके आलाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अधिकारियों ने मदरसे के एक-एक हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

डिमोलिशन के दौरान करीब आधा दर्जन जेसीबी मशीनें लगातार लगी रहीं. बुलडोजर चलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. यहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक उहापोह की स्थिति में हैं.