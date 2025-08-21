गाय का मीट बताकर कर दी जाती है हत्या; जमीयतुल कुरैश की PC में लिए गए बड़े फैसले

Meat Business: इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ऑल इंडिया जजमीयतुल कुरैश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीट व्यापारियों के मुद्दों को उठाया गया और सरकार से इन मुद्दों पर संजीदगी से विचार करने को कहा गया. मीडिया को खिताब करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने संसद को पत्र लिखकर कहा था, जिसमें उन्होंने कारोबियों के साथ दिक्कतों का जिक्र किया था.

खत में लिखी गई थी ये बात

उन्होंने खत में लिखा था कि हम मीट व्यापारी गाय का सम्मान करते हैं और हमने कभी बीफ का व्यापार नहीं किया और न ही कभी करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बावजूद भैंस के मांस को बीफ समझकर लोगों पर हमला किया जाता है और यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है.

सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि जब महाराष्ट्र में मीट व्यापारी हड़ताल पर थे, तब हमारी टीम ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की और उन्होंने मीट व्यापारियों के समर्थन में एक फरमान जारी किया, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मैंने राज्यसभा में एक बयान दिया था, जो आज भी रिकॉर्ड में है, कि मीट व्यापारियों ने भी कभी गाय का वध नहीं किया.

पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

उन्होंने कहा कि हम गोहत्या के खिलाफ रहे हैं क्योंकि हम अन्य धर्मों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले काफी समय से भारत में दुष्ट तत्वों के हौसले बुलंद हैं और मांस व्यापारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मांस व्यापारी लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करते हैं और इससे लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. सिराज कुरैशी ने यह भी कहा कि हम जल्द ही मांस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे.

100 साल पुराना संगठन है अल कुरैश

जमीयतुल कुरैश एक 100 साल पुराना संगठन है, इसलिए हमारे संगठन की बदौलत कुरैश व्यापारियों की कई समस्याओं का समाधान हुआ है और हम आगे भी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते रहेंगे. जमीयत अल-कुरैश के महासचिव एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी ने कहा कि मीट समुदाय की समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने हमारी 70 प्रतिशत से अधिक समस्याओं का समाधान किया, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण तत्वों या गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मीट व्यापारियों या किसानों को परेशान करते हैं.