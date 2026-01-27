मक्का का हवाला देकर धार्मिक नगर पर मुस्लिम बैन; लेकिन ईरानी-रिजिजू के दौरे को भूल गए स्वामी जी!

Muslims Ban in Gangotri: हिंदू धार्मिक स्थलों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही बहस के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर यह दावा किया जाता रहा है कि मक्का-मदीना में गैर-मुसलमानों का प्रवेश नहीं होता, वहीं दूसरी ओर समय-समय पर कुछ भारतीय नेताओं की वहां मौजूदगी और तस्वीरें सामने आने के बाद ऐसे दावों पर सवाल भी उठते रहे हैं. इसी माहौल में उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध ने नया सियासी और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है.

गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है. इस फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने आपत्ति जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया था. उनके इस बयान पर ऋषिकेश स्थित श्री भरत मिलाप आश्रम के महंत स्वामी नारायण दास महाराज ने कड़ा पलटवार किया है.

महंत स्वामी नारायण दास महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी शख्स को दूसरे धर्मों और उनकी आस्थाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अरशद मदनी को यह समझना चाहिए कि मक्का-मदीना में गैर-मुसलमानों का प्रवेश नहीं होता और वहां सिर्फ उसी धर्म के अनुयायी जाते हैं. ऐसे में दूसरे धर्मों के धार्मिक मान-बिंदुओं और आस्थाओं में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है.

गंगोत्री धाम में प्रवेश को लेकर विवाद क्यों?

स्वामी नारायण दास महाराज ने स्पष्ट किया कि अगर सनातन धर्म के भीतर किसी तरह के सुधार या बदलाव की जरूरत होगी, तो उसका फैसला साधु-संत खुद करेंगे. उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों में प्रवेश करेंगे, तो यह विवाद की वजह बनेगा. उनके मुताबिक, धार्मिक स्थलों की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए.

स्वामी नारायण दास ने यह भी कहा कि गैर-हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश पर रोक सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे देशभर के सभी मंदिरों में लागू किया जाना चाहिए. महंत का दावा है कि कई बार देखा गया है कि जब गैर-हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों में प्रवेश करते हैं, तो वहां अव्यवस्था फैलती है और मंदिर परिसर की शांति भंग होती है. ऐसे में मंदिरों की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त नियम जरूरी हैं.

हालांकि, गंगोत्री धाम में गैर-हिंदूओं के प्रवेश पर पाबंदी की कई लोग आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं स्वामी नारायण दास महाराज के मक्का मदीना में गैर-हिंदूओं के प्रवेश के दावों पर पाबंदी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का-मदीना में बीते कुछ सालों में भारत के केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों ने यहां का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इसके अलावा मक्का और मदीना में दूसरे देशों के अधिकारी और नागरिक पहुंचते रहे हैं. मक्का में सिर्फ एक खास जगह पर प्रवेश पर पाबंदी है.

भारत सरकार के गैर-मुस्लिम मंत्री कर चुके हैं मदीने का दौरा

बता दें, भारत की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वर्तमान किरेन रिजिजू का सऊदी अरब दौरा काफी चर्चा में रहा. पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने 8 जनवरी 2024 को सऊदी अरब के मदीना शहर का दौरा किया था. वह एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मदीना पहुंचीं और इस दौरान उन्होंने मस्जिद-ए-नबवी, माउंट उहुद और कुबा मस्जिद का भ्रमण किया. यह दौरा सऊदी प्रशासन की इजाजत से हुआ और इसे ऐतिहासिक बताया गया.

वहीं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 से 14 जनवरी 2025 के बीच सऊदी अरब का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 2025 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए और जेद्दा, मदीना में भारतीय हज यात्रियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अपने दौरे में उन्होंने मस्जिद-ए-नबवी के आसपास के क्षेत्रों और अन्य इस्लामी विरासत स्थलों का भी निरीक्षण किया. भारत के इन दो दिग्गजों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधि इन जगहों का दौरा कर चुके हैं.

