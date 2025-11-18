Medina Bus Accident: 45 भारतीयों को सऊदी में ही किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, परिवार के लोग जनाजे में होंगे शामिल

Saudi Bus Accident: सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर हुए बस हादसे में मारे गए 45 भारतीयों को सऊदी में ही दफनाया जाएगा. परिवार के लोग भी जनाजे में शामिल होंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Saudi Bus Accident: सऊदी अरब के मक्का-मदीना एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई. इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. ये सभी लोग उमरा करने सऊदी अरब गए थे. पहले इन सभी शवों को भारत लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सभी लोगों को सऊदी में ही सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. दरअसल, तेलंगाना कैबिनेट ने 17 नवंबर को एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि दुर्घटना में मारे गए सभी भारतीय हाजियों को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के मुताबिक सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा. प्रत्येक मृतक के दो परिवार के सदस्यों को भी जनाज़े की नमाज़ में शामिल होने के लिए सऊदी अरब भेजा जाएगा.
वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि परिवारों को विकल्प दिया जा सकता है कि वे शव को भारत लाना चाहते हैं या मदीना के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफनाना चाहते हैं. हालांकि, सऊदी अरब के सख्त कानूनों के कारण मृतकों के शव को अपने देश वापस भेजना बहुत कठिन प्रक्रिया है और अधिकतर मामलों में यह संभव नहीं हो पाता. सऊदी अरब में सड़क दुर्घटनाओं के बाद सरकार की ओर से कोई सीधा मुआवजा नहीं दिया जाता. पीड़ित परिवार तभी आर्थिक सहायता मांग सकते हैं जब पुलिस जांच में टैंकर ड्राइवर या उसकी कंपनी की गलती साबित हो. यह प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि यह हादसा भारतीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास नामक जगह पर हुआ. मक्का से मदीना जा रही बस किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार फ्यूल टैंकर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई. इस हादसे में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे मारे गए. सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, जिसकी पहचान 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब के रूप में हुई है.
एक परिवार के 18 लोगों की मौत
इस हादसे में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हुई है. 65 साल के शेख नसीरुद्दीन, उनकी पत्नी, भाई-भाभी, बेटियां, दामाद, बच्चे और अमेरिका से आए रिश्तेदार सभी एक ही बस में थे और सभी की मौत हो गई. 54 लोग हैदराबाद से 9 नवंबर को सऊदी अरब गए थे.