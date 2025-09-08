Meerut: सिर्फ मुसलमानों को बसाने का इल्ज़ाम, क्या बोले अब्दुल्लाह रेज़िडेंसी के बिल्डर्स?

Meerut Abdullah Residency: मेरठ के हापुड़ रोड पर बन रहे रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर विवाद खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर ने रविवार (7 सितंबर) को आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में घर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बेचे जा रहे हैं और परिसर के अंदर मस्जिद बनाई जा रही है.

तोमर ने बिल्डर्स के खिलाफ मामला किया दर्ज

तोमर ने बताया कि बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा, "जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी. मेरठ का विकास किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रह सकता.

लोगों ने सवाल किया है कि विडंबना इस बात की है कि जो बीजेपी के नेता सोसाइटी में मस्जिद को एक इश्यू मान रहे हैं, वह सोसइटियो में बने मंदिरों पर कुछ नहीं कहते हैं? नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की ज्यादातर सोसाइटियों में मंदिर होते हैं. इन मंदिरों को 50 से 100 गज के बीच जमीन पर बनाया जाता है, हर त्योहार पर आयोजन किया जाता है. लेकिन कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? हालांकि अब्दुल्लाह रेज़िडेंसी के बिल्डिर्स ने परिसर में मस्जिद बनाने से इंकार किया है.

बिल्डर्स ने क्या कहा?

इस प्रोजेक्ट को रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद इक़बाल और नोएडा के महेंद्र गुप्ता विकसित कर रहे हैं. इक़बाल के भाई आबिद ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में खरीदारों के लिए कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है.

हम व्यपारी, जो पैसे देगा उसे बेचेंगे घर

उन्होंने कहा,"हम व्यापारी हैं, जो भी पैसे देगा, हम उसे घर बेचने के लिए तैयार हैं. आबिद ने परिसर में मस्जिद बनने की बात को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आसपास के इलाकों जैसे जाकिर कॉलोनी, धाबई नगर और सेक्टर-12 में पहले से कई मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल्ला रेजीडेंसी के अंदर कोई मस्जिद नहीं है.

मुंबई में हुआ था भारी विवाद

ऐसा ही एक मामला हाल ही में मुंबई के करजत में सामने आया था, जहां एक टाउनशिप प्रोजेक्ट को 'हलाल लाइफस्टाइल कम्युनिटी' के तौर पर मुस्लिमों के लिए ही प्रचारित किया गया था. इस विज्ञापन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य और भाजपा से जुड़े प्रियांक कनूंगो ने 1 सितंबर को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया था. उन्होंने इसे जहर बताते हुए महाराष्ट्र सरकार से बिल्डरों को कानूनी नोटिस भेजने की मांग की थी.