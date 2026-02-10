Advertisement
Meerut News: मुस्लिम दोस्त साहिल से शादी चाहती थी आकांक्षा, हिंदू संगठन के हंगामे के बाद शादी रद्द

Akanksha Sahil Wedding Controversy: मेरठ में आकांक्षा और साहिल की शादी एक हिंदू संगठन के विरोध और घोषणाओं के बाद कैंसिल कर दी गई. संगठन ने इसे "लव जिहाद" का मामला बताया, जिसके बाद परिवार ने शादी कैंसिल कर दी.

Feb 10, 2026

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली आकांक्षा नाम की एक लड़की साहिल नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है. आकांक्षा एक बैंक में नौकरी करती है और अपनी मुस्लिम दोस्त साहिल उर्फ ​​सैवेज राणा से शादी करना चाहती है. शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी. कार्ड छपकर रिश्तेदारों में बांट दिए गए थे. लेकिन, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इस पर चिंता जताई है और लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं. दोनों की सगाई 9 को होनी थी और 13 फरवरी को दोनों की शादी होनी थी. इस बीच हिंदू संगठनों के बढ़ते गुस्से के कारण शादी कैंसिल कर दी गई है.

अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट सचिन सिरोही ने कहा कि शादी के कार्ड पर आदमी का नाम साहिल लिखा है, जबकि आदमी खुद को सैवेज राणा बताता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नाम को लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया गया है और महिला को गुमराह किया गया है. संगठन का दावा है कि महिला को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और इस रिश्ते के लिए मजबूर किया गया. सिरोही ने कहा कि ऐसे मामलों में कई महिलाओं को बाद में पछतावा होता है और यह मामला भी ऐसा ही लगता है.

लड़की के मामा ने लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने साफ कहा कि संगठन 13 फरवरी को होने वाली शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा. संगठन के मुताबिक, 9 फरवरी को शहर के एक रेस्टोरेंट में सगाई का कार्यक्रम थी, उसे भी रोक दी गई. संगठन इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने की योजना बना रहा है. लड़की के मामा ने भी प्रशासन को एक लिखित अर्जी दी है. उन्होंने कहा कि लड़की के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है, और उसका कोई भाई नहीं है. मामा का कहना है कि परिवार इस शादी को लेकर बहुत परेशान है और नहीं चाहता कि उनकी भांजी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करे. उन्होंने कहा कि परिवार इस शादी को रोकने के लिए हर मुमकिन कानूनी रास्ता अपनाएगा.

सीएम से मांगी गई मदद
सचिन सिरोही ने भी इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाने की बात कही है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ऐसे मामलों की विशेष जांच कराई जाए और युवतियों को गुमराह करने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल, इस मामले को लेकर युवती या युवक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, दोनों शादी को टाल दिया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

UP NewsMeerut NewsMeerut interfaith marriage cancelledAkanksha Sahil wedding controversy

