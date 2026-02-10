Meerut News: मुस्लिम दोस्त साहिल से शादी चाहती थी आकांक्षा, हिंदू संगठन के हंगामे के बाद शादी रद्द

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली आकांक्षा नाम की एक लड़की साहिल नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है. आकांक्षा एक बैंक में नौकरी करती है और अपनी मुस्लिम दोस्त साहिल उर्फ ​​सैवेज राणा से शादी करना चाहती है. शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी. कार्ड छपकर रिश्तेदारों में बांट दिए गए थे. लेकिन, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इस पर चिंता जताई है और लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं. दोनों की सगाई 9 को होनी थी और 13 फरवरी को दोनों की शादी होनी थी. इस बीच हिंदू संगठनों के बढ़ते गुस्से के कारण शादी कैंसिल कर दी गई है.

अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट सचिन सिरोही ने कहा कि शादी के कार्ड पर आदमी का नाम साहिल लिखा है, जबकि आदमी खुद को सैवेज राणा बताता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नाम को लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया गया है और महिला को गुमराह किया गया है. संगठन का दावा है कि महिला को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और इस रिश्ते के लिए मजबूर किया गया. सिरोही ने कहा कि ऐसे मामलों में कई महिलाओं को बाद में पछतावा होता है और यह मामला भी ऐसा ही लगता है.

बैंक अफसर आकांक्षा अपने मुस्लिम मंगेतर साहिल उर्फ शाहबाज से शादी करना चाहती है. शादी और वलीमा के कार्ड छपकर बंट गये. हिंदू-मुस्लिम की इस शादी पर हिंदूवादी संगठन को ऐतराज है. पुलिस से शिकायत की गयी. पुलिस ने आकांक्षा के मंगेतर पर धर्मान्तरण की धारा में केस दर्ज किया है. pic.twitter.com/zV4axOT05A Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Pratap (@hindipatrakar) February 10, 2026

लड़की के मामा ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने साफ कहा कि संगठन 13 फरवरी को होने वाली शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा. संगठन के मुताबिक, 9 फरवरी को शहर के एक रेस्टोरेंट में सगाई का कार्यक्रम थी, उसे भी रोक दी गई. संगठन इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने की योजना बना रहा है. लड़की के मामा ने भी प्रशासन को एक लिखित अर्जी दी है. उन्होंने कहा कि लड़की के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है, और उसका कोई भाई नहीं है. मामा का कहना है कि परिवार इस शादी को लेकर बहुत परेशान है और नहीं चाहता कि उनकी भांजी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करे. उन्होंने कहा कि परिवार इस शादी को रोकने के लिए हर मुमकिन कानूनी रास्ता अपनाएगा.

सीएम से मांगी गई मदद

सचिन सिरोही ने भी इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाने की बात कही है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ऐसे मामलों की विशेष जांच कराई जाए और युवतियों को गुमराह करने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल, इस मामले को लेकर युवती या युवक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, दोनों शादी को टाल दिया है.