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Zee SalaamIndian Muslimअपने ऊपर आतंकवाद का ठप्पा...., गंभीर आरोप के बीच आकिब ने जारी की भावुक वीडियो

"अपने ऊपर आतंकवाद का ठप्पा....", गंभीर आरोप के बीच आकिब ने जारी की भावुक वीडियो

Terror Accused Viral Video: मेरठ के आकिब खान ने तीसरा वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है. उस पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं, जबकि उसने सभी आरोपों को खारिज किया. उसने कहा कि वह किसी भी हाल में अपने ऊपर आतंकवादी का ठप्पा नहीं लगने देगा. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:06 PM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Uttar Pradesh News: देश विरोधी सरगर्मियों के आरोपों से चर्चा में आए मेरठ के रहने वाले आकिब खान ने एक बार फिर वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है. शनिवार (11 अप्रैल) को सामने आए इस तीसरे वीडियो में उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने ऊपर आतंकवादी होने का ठप्पा नहीं लगने देगा, चाहे उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए.

आकिब खान पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है और आरोप है कि उसका कई आतंकी संगठनों से नेटवर्क है. लुक आउट नोटिस जारी होने से लेकर उसके करीबी माने जा रहे लोगों, उबैद मलिक और जलाल हैदर, की गिरफ्तारी तक, हर घटनाक्रम के बाद वह वीडियो के जरिए अपनी सफाई पेश कर रहा है. शुक्रवार को इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एडीजी अभिषेक यश के बयान पर भी आकिब ने प्रतिक्रिया दी और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की.

वीडियो में आकिब कहता है कि उसके पास अपनी बेगुनाही के पुख्ता सबूत हैं, जो सुरक्षित रखे गए हैं. उसने भावुक अंदाज में कहा, "मुझे मार दो या छोड़ दो, लेकिन मैं अपने ऊपर आतंकवाद का ठप्पा नहीं लगने दूंगा." वीडियो की शुरुआत में वह एडीजी की तारीफ करते हुए कहता है कि आप देश की सुरक्षा करते हैं और मजलूमों पर जुल्म नहीं होने देते, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं. इसके बाद वह दावा करता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, हालांकि वह यह स्वीकार करता है कि वह ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो उसके मजहब या किसी दूसरे मजहब पर टिप्पणी करते हैं और उन्हें गालियां देता है. उसने कहा कि अगर यह अपराध है, तो उसे सजा दी जाए.

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यह भी पढ़ें: कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के बॉयकाट की दिलाई शपथ, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने माता-पिता को संदेश देता दिखाई दे रहा है. वह कहता है कि उसका मर्डर हो सकता है या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए उससे मिलने की कोशिश न करें. वह यह भी कहता है कि वह किसी गैंग से जुड़ चुका है और भविष्य में कुछ गलत करने वाला है. साथ ही वह अपने परिवार से माफी मांगते हुए दुआ में याद रखने की बात करता है.

इस वायरल वीडियो को लेकर आकिब खान ने सफाई दी है. उसने कहा कि वीडियो में दिख रहा शख्स उसका आदमी नहीं है. आकिब का दावा है कि उस शख्स ने उससे पाकिस्तानियों से संपर्क कराने की बात कही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है. उसने यह भी आरोप लगाया कि उस शख्स ने कई संदिग्ध संदेश भेजे हैं, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह देश के लिए खतरा बन सकता है.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, आकिब ने साफ कहा कि उस शख्स को उससे किसी भी तरह से जोड़ना गलत है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है और सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: नमाज के वक्त जूते पहनकर मस्जिद में घुसा कांस्टेबल, मुसलमानों के विरोध पर पुलिस ने झाड़ा पल्ला

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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