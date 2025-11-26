Meerut: बरात देख रही अक्सा के पेट में लगी गोली, अस्पताल पहुंचकर मौत

Meerut News: मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक शादी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में 20 साल की लड़की की मौत हो गई. घटना सोमवार रात श्याम नगर 20-फूटा रोड पर हुई, जब अक्सा नाम की युवती बरात देखने के लिए खड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, जैसे ही बरात गुजरी, कुछ युवकों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला?

अक्सा ने इसी साल इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी. जिस वक्त उसे गोली लगी वह बरात देख रही थी. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. अक्सा के भाई अब्दुल समद ने बताया कि सोमवार रात कॉलोनी निवासी हाजी शाहनवाज़ के बेटे सुहैल की बरात निकल रही थी. यह बरात फफूंडा गांव के पास स्थित वेडिंग वेन्यू के लिए जा रही थी. रात करीब 10 बजे कई लोग हवा में गोलियां चला रहे थे.

छत पर खड़े होकर देख रही थी बरात

अक्सा अपने दादा यासीन के घर की छत पर चढ़कर बरात देख रही थी. उसी दौरान एक गोली उसके पेट में लग गई. गंभीर रूप से घायल अक्सा को भाई और एक परिचित बाइक से बागपत रोड स्थित KMC अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर दूल्हे सुहैल, उसके भाई साकिब और पिता हाजी शाहनवाज़ सहित 20–25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी फरार हैं. पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.