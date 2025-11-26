Advertisement
Meerut: बरात देख रही अक्सा के पेट में लगी गोली, अस्पताल पहुंचकर मौत

Meerut News: मेरठ में एक महिला की बारात देखने के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है. आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. गोली लगने के बाद अक्सा को अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया न जा सका.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 26, 2025, 03:28 PM IST

Meerut News: मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक शादी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में 20 साल की लड़की की मौत हो गई. घटना सोमवार रात श्याम नगर 20-फूटा रोड पर हुई, जब अक्सा नाम की युवती बरात देखने के लिए खड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, जैसे ही बरात गुजरी, कुछ युवकों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला?

अक्सा ने इसी साल इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी. जिस वक्त उसे गोली लगी वह बरात देख रही थी. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. अक्सा के भाई अब्दुल समद ने बताया कि सोमवार रात कॉलोनी निवासी हाजी शाहनवाज़ के बेटे सुहैल की बरात निकल रही थी. यह बरात फफूंडा गांव के पास स्थित वेडिंग वेन्यू के लिए जा रही थी. रात करीब 10 बजे कई लोग हवा में गोलियां चला रहे थे.

छत पर खड़े होकर देख रही थी बरात

अक्सा अपने दादा यासीन के घर की छत पर चढ़कर बरात देख रही थी. उसी दौरान एक गोली उसके पेट में लग गई. गंभीर रूप से घायल अक्सा को भाई और एक परिचित बाइक से बागपत रोड स्थित KMC अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर दूल्हे सुहैल, उसके भाई साकिब और पिता हाजी शाहनवाज़ सहित 20–25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी फरार हैं. पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

Meerut

