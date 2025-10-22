Meerut में BJP नेता की दबंगई, कार ड्राइवर से जमीन पर रगड़वाई नाक: Video

Meerut News: मेरठ एक बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक शख्स से जमीन पर नाक रगड़वाता हुआ दिख रहा है. आरोपी को गिरफ्तार कर कर लिया गया है.
Meerut News: मंगलवार को मेरठ पुलिस ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारी उसके एक वीडियो वायरल होने के बाद हुई है. जिसमें वह एक शख्स के साथ बदसलूकी करता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में पीड़ित शख्स जमीन पर सजदा करते और नाक रगड़ते हुए दिख रहा है. इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 अक्टूबर की रात मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी इलाके में हुई थी. वायरल वीडियो में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना अपने साथियों के साथ दो युवकों को धमकाते और उनकी कार के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सिर झुकाकर सड़क पर नाक रगड़ता नजर आता है, जबकि दूसरा युवक उसे गालियां दे रहा है.
चश्मदीदों के मुताबिक, यह झगड़ा पार्किंग को लेकर हुआ था. घटना उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के दफ्तर के नीचे घटी. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत संज्ञान लिया. जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने विकुल चपराना के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
मेडिकल थाना प्रभारी शिलेश कुमार ने बताया कि शिकायत आदित्य रस्तोगी, पीड़ित सत्यम रस्तोगी के भाई ने दर्ज कराई है. इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.
घटना के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा,"सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के लोग किसी का अपमान करने से नहीं चूकते. बीजेपी के लोग याद रखें, हर अहंकार का अंत होता है.:
कांग्रेस ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. पार्टी ने कहा,"विकुल चपराना ने यूपी पुलिस के सामने यह पूरा ड्रामा रचा और बड़े नेताओं के नाम लेकर अपनी दबंगई दिखाई. यही बीजेपी का असली चेहरा है, जहां नेता खुद को राजा और जनता को कीड़ा-मकौड़ा समझते हैं. ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.ठ