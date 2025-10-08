Advertisement
Zee Salaam

मेहंदी लगाने के बहाने हो रहा लव जिहाद, BJP नेत्री सीमा श्रीवास्तव का विवादित बोल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में भाजपा की नेत्री सीमा श्रीवास्तव ने मेहंदी लगाने के काम को जिहाद से जोर दिया है. उन्होंने हिंदू युवतियों से अपील की है कि आने वाले त्योहारों में मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं, क्योंकि मुस्लिम युवक मेहंदी लगाने के बहाने लव जिहाद करते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:22 AM IST



Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मेरठ नगर उपाध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने मुस्लिम समाज पर गंभीर और विवादित आरोप लगाया है. उन्होंने हिंदू समुदाय के त्योहारों पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के युवक मेहंदी लगाने के बहाने लव जिहाद करते हैं. 

भाजपा नेत्री सीमा श्रीवास्तव ने मुस्लिम समाज पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने हिंदू युवतियों से अपील की है कि दिवाली और आने वाले अन्य त्योहारों पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं. दरअसल, मुस्लिम समाज के बहुत से युवक मेहंदी लगाने का काम करते हैं, जैसे अन्य लोग रोजगार के लिए काम करते हैं. वैसे ही रोजगार के लिए कुछ लोग मेहंदी लगाने का काम करते हैं. लेकिन भाजपा नेता सीमा श्रीवास्तव ने मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम युवकों के खिलाफ भ्रामक बयान दिया है, जिससे उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है. 

भाजपा नेत्री सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम युवकों का मकसद हिंदू बेटियों को फंसाना होता है. मुस्लिम मेहंदी वाले हिंदू त्योहारों के दौरान अच्छा पैसा कमाते हैं. उन्होंने कहा कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मेहंदी लगाने के बहने हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, इस लिए यह चिंता का विषय है. 

उन्होंने कहा कि जहां भी भारत की बात होती है, वहां हिंदू-मुस्लिम एकता की भी बात होती है, लेकिन दोस्ती एकतरफा नहीं हो सकती. बता दें कि मेरठ में मुस्लिम लड़कों से मेहंदी लगाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है. कुछ हिंदूवादी संगठन इस संदेश को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. 

सीमा श्रीवास्तव ने आगे कहा कि मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस बार हम अपनी हिंदू बहनों-बाइयों से ही मेंहदी लगाए. साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेहंदी वालों को अपने घर या दुकान के सामने जगह न दें. सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुस्लिम समाज में मेहंदी लगाने वाले माहिर व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके यहां मेहंदी लगाना रस्म है. उन्होंने कहा कि सिर्फ मेहंदी लगाना ही जरूरी नहीं बल्कि, उसका महत्व समझना भी जूरूरी है.

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

