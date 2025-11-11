लाल किला car blast में मोहसिन की मौत, शव दफनाने को लेकर आपस में भिड़ा परिवार

Delhi Red Fort Car Blast:​ सोमवार (10 नवंबर) की शाम भीषण बम ब्लास्ट से दिल्ली दहल उठी. लाल किले के नजदीक कार में हुए बम ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस ब्लास्ट में मरने वालों में मेरठ का मोहसिन भी शामिल है. इस दुखद घटना से मोहसिन के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मोहसिन दो साल पहले ही दिल्ली में अपने परिवार के साथ सिफ्ट हुआ था और यहीं ई रिक्शा चलाता था. मृतक मोहसिन के पिता रफिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहसिन शादी के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गया था और वहीं काम कर रहा था. उन्होंने बताया कि उनके 6 बटे हैं और मृतक मोहसिन दूसरे नंबर का बेटा है. मृतक मोहसिन मेरठ के लोहिया नगर थाने के न्यू इस्लामनगर का रहने वाला था.

वहीं, मृतक मोहसिन की माँ का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक मोहसिन की शव को दफन करने को लेकर हो रहे विवाद का भी खुलासा किया. दरअसल, मृतक मोहसिन की पत्नी यह चाहती है कि उसके पति के शव को दिल्ली में ही दफन किया जाए. वहीं, मोहसिन के परिवार वाले शव को मेरठ अपने पैतृक गांव लेकर आ गए हैं और यहीं दफन करने की तैयारी कर रहे हैं. इस बात को लेकर मोहसिन की पत्नी और मोहसिन के परिवार वालों के बीच विवाद खड़ा हो गया है.

गौरतलब है कि लाल किले के नजदीक हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है. ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां और फॉरेंसिक टीम साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है. जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन मोहम्मद सलमान के नाम पर था, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि मोहम्मद सलमान ने उस कार को ओखला के देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दी थी. पुलिस इस कार से जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रही है.