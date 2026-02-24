Advertisement
"मेरे गांव में मुल्लों..." रोजे में था वासिद, मोहित ने बेरहमी से पीटा; मेरठ में मुस्लिम फेरीवाले पर हमला

Muslim Assault Case in UP: मेरठ के किठौर क्षेत्र के कपड़े की फेरी लगाने पहुंचे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपी ने धर्म पूछकर हमला, ठेली और पर्स छीन लिया. इस हमले में पीड़ित बुजुर्ग को गंभीर चोट आई हैं. फिलहाल पूरे मामले में किठौर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:03 PM IST

मुस्लिम फेरीवाले को मोहित ने पीटा
Meerut News: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ उनके मजहब के आधार पर भेदभाव और मारपीट की घटनाएं आम बात हो गई हैं. हालिया, कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों की मजहबी पहचान जाहिर होते ही हमला करते हुए दिखाई पड़ते हैं. बीते दिनों प्रदेश के बदायूं जिले में तीन मुसलमानों को अक्षय शर्मा उर्फ छोटू नाम के शख्स ने सरेआम थप्पड़ मारे थे. इसी तरह का अब अब मेरठ से सामने आया है.

मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के सदल्लापुर गांव में कपड़े की फेरी लगाने पहुंचे एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित बुज़ुर्ग का नाम वासिद बताया गया है. आरोप है कि गांव में फेरी लगाने के दौरान एक बहुसंख्यक समुदाय के एक दबंग ने उनका नाम पूछने के बाद उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपी ने उन्हें धर्म के आधार पर गांव में जाने से रोका और फिर बेहरहमी से पिटाई की. इस हमले में पीड़ित मुस्लिम बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित वासिद कपड़े बेचने के लिए सदल्लापुर गांव पहुंचे थे. इसी दौरान मोहित नाम के आरोपी ने उनसे कथित तौर पर उनकी पहचान को लेकर सवाल किया. तहरीर के मुताबिक, आरोपी ने उनसे कहा, "मुल्ला तू यहां फेरी करने क्यों आया? हमारे गांव में मुल्लों का आना मना है." इसके बाद आरोप है कि मोहित ने वासिद के साथ मारपीट की. पीड़ित की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वासिद के चेहरे पर चोट के निशान है. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी की मस्जिद के पास न नमाज़ न हनुमान चालीसा का पाठ; दोनों पर कार्रवाई

वासिद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और गाली-गलौज भी की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनका रिक्शा भी छीन लिया गया. वासिद के मुताबिक, उन्होंने हमलावरों से कहा कि वह रोजे की हालत में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

वासिद ने आपबीती बयान करते हुए बताया कि "आरोपी ने जबरन मोटरसाइकिल का ठेला लेकर जबरन पूरे गांव में घुमाया." उन्होंने बताया कि "ठेला वापस पाने के लिए वह आरोपी से मिन्नते करते हुए उसके पीछे-पीछे घूमते रहे. इसी दौरान एक जगह नाली में मेरा ठेला फंस गया. फिर आरोपी ने उतरकर मेरी जेब से पैसों से भरा बटुआ (पर्स) छीन लिया और घर में ले जाकर पिटाई. हालांकि, मौके पर उस घर के लोगों ने मुझे आरोपी मोहित से बचाया." 

वासिद ने बताया कि "पिटाई करते हुए मोहित ने मुझे जान से मारने की धमकी दी." उन्होंने बताया कि "हमले में उसके गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं." वासिद ने आरोपी मोहित के खिलाफ किठौर थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने पूरे घटना का जिक्र किया है. इस घटना को किठौर थाने की पुलिस ने मामूली बताया और बताया कि सड़क चलते मामूली टक्कर के बाद विवाद हुआ था. किठौर पुलिस के मुताबिक, मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: कानूनी जंग में आजम खान को बड़ी राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चर्चित केस में दिया संरक्षण

About the Author
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

UP NewsMeerut Newsmuslim news

