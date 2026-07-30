हुकूमत की गाइडलाइंस पूरी, पर हिंदू तंजीमों को नाम से है दिक्कत! "दीपक होटल" का मुस्लिम मालिक देख काटा बवाल

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Uttar Pradesh News Today: "नाम में क्या रखा है?" जिसे हम गुलाब कहते हैं, वह किसी और नाम से भी उतना ही खूश्बू ही बिखेरेगा. यह वाक्य मशहूर मुसन्निफ विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक कहानी में लिखा था. हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हालात पर फिट बैठता है, जहां कुछ लोगों को नाम से ही दिक्कत है. जहां मुबय्यना तौर पर अक्सर मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान और दुकान के नामों की वजह से निशाना बनाए जाने के मामले सामने आते रहे हैं.
अलग-अलग हिंदू तंजीमें लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर सावन के मुकद्दस महीने में कावंड़ियों के रास्ते से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने की मांग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, दुकान के नाम को लेकर भी अक्सर मुसलमानों के साथ मारपीट की जाती है, और हैरान करने वाली बात ये इंताजामिया राइटविंग तंजीमों की शिकायत पर मुतास्सिरा मुसलमानों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर लेती हैं.
होटल का मालिक मुस्लिम होने पर हिंदू तंजीमें आग बबूला
इसी तरह का मामला देश की राजधानी दिल्ली से महज चंद घंटों के फासले पर मौजूद मेरठ में देखने को मिला है. यहां शहर एक मशहूर होटल पर पहुंचकर हिंदू तंजीमों ने जमकर हंगामा किया, जिससे मौके पर अकलियती तबकों में दहशत फैल गई. दशकों पुराना 'दीपक होटल' को लेकर अचानक तनाजा खड़ा हो गया है, और वजह बनी है इसके मालिक की मजहबी पहचान,
मामला मेरठ का है, जहां 'दीपक होटल' के मालिक के मुस्लिम होने की खबर फैलते ही हिंदू तंजीमों ने होटल के बाहर पहुंचकर जमकर बवाल काटा, और आपत्तिजनक नारे लगाए. इससे मौके पर कशीदगी फैल गई. माहौल बिगड़ने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की.
हुकूमत की गाइडलाइंस का होटल कर रहा मुकम्मल एहतराम
दरअसल, इन दिनों हिंदू तंजीमों की तरफ एक खास मुहिम चलाई रही है, जिसके तहत शहर के तमाम होटलों के मालिकों और वहां काम करने वाले मुलाजिमों के असल नाम सार्वजनिक करने और होटल के नामों की जांच करने की मांग की जा रही है. ताज्जुब की बात यह है कि 'दीपक होटल' कोई नया नहीं, बल्कि काफी सालों से इसी नाम से अवाम की खिदमत में चल रहा है. यह हर तबके के लोग अपनी भूख मिटाने आते हैं.
इतना ही नहीं, होटल मालिक ने हुकूमत और इंतजामिया की गाइडलाइंस का मुकम्मल एहतेराम भी किया है. उन्होंने अपनी ओर से कोई कोताही न बरतते हुए होटल के डिस्प्ले बोर्ड पर अपना नाम और अपने तमाम मुलाजिमों के नाम साफ-साफ लिखवाकर चस्पा करवा रखा है, ताकि किसी तरह का शकसुबहा या मुगालता न रहे.
नाम बदलने की जिद पर अड़े हिंदू तंजीमों के कारकुनान
इसके बावजूद मुजाहिरा करने वाले हिंदू तंजीमें अपनी जिद पर अड़ी हैं. उनकी मांग है कि सिर्फ डिस्प्ले बोर्ड पर नाम लिखना काफी नहीं है, बल्कि 'दीपक होटल' का नाम ही हर हाल में बदला जाना चाहिए. जब उनसे सवाल किया गया कि रियासत में तो खुद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, फिर इस तरह के हंगामे का क्या मतलब है? इस पर हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि उन्हें अपनी हुकूमत पर पूरा एतबार है और मुख्यमंत्री योगी जल्द ही संज्ञान लेकर इस होटल का नाम बदलवा देंगे. फिलहाल, पुलिस और इंतजामिया मौके पर नजर बनाए हुए है ताकि शहर में अम्नो-अमान बरकरार रहे.