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हुकूमत की गाइडलाइंस पूरी, पर हिंदू तंजीमों को नाम से है दिक्कत! "दीपक होटल" का मुस्लिम मालिक देख काटा बवाल

Hindu Groups Protest against Muslim Hotel Owner: मेरठ में दशकों पुराने "दीपक होटल" का मुस्लिम मालिक होने की जानकारी सामने आने के बाद कुछ हिंदू तंजीमों ने होटल के बाहर जमकर हंगामा किया. हालांकि, होटल मैनेजमेंट की तरफ से हुकूमत के जरिये तय किए गाइडलाइंस के तहत मालिक और मुलाजिमों के नाम पहले से सार्वजनिक कर दिया गया. इसके बावजूद हिंदू तंजीमें मौके पर हंगामा करते हुए नाम बदलवाने की मांग पर अड़ी हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 30, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:07 PM IST
हुकूमत की गाइडलाइंस पूरी, पर हिंदू तंजीमों को नाम से है दिक्कत! "दीपक होटल" का मुस्लिम मालिक देख काटा बवाल
Image Credit: मेरठ में सालों पुराने &quot;दीपक होटल&quot; के नाम को लेकर हिंदू तंजीमों ने काटा बवाल

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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