Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2966500
Zee SalaamIndian Muslim

Meerut: कॉलेज ने बुर्का पहनी महिलाओं को नहीं दी कार्यक्रम में एंट्री, भारी विवाद

Meerut News: मेरठ के मशहूर इस्माइल नेशनल वीमेंस डिग्री कॉलेज में भारी विवाद हुआ है. दरअसल, यहां बुर्का पहने महिलाओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई, ये महिलाएं कॉलेज के एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंची थीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 18, 2025, 08:10 AM IST

Trending Photos

Meerut: कॉलेज ने बुर्का पहनी महिलाओं को नहीं दी कार्यक्रम में एंट्री, भारी विवाद

Meerut News: मेरठ के मशहूर इस्माइल नेशनल वीमेंस डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब बुर्का पहने दो मुस्लिम महिलाओं को कॉलेज में एंट्री देने से रोक दिया गया. ये दोनों महिलाएं कॉलेज में लगने वाले एक एक्ज़िबिशन में अपना स्टॉल लगाने आई थीं. कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें रोकने की बात कही, जबकि महिलाओं ने इसे धार्मिक भेदभाव बताया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मेरठ के बुधाना गेट स्थित इस्माइल कॉलेज का है, जहां हर साल की तरह दीवाली से पहले एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी. शाहपीर गेट की रहने वाली मुनिरा और आयशा वहां अपनी ज्वेलरी का स्टॉल लगाने पहुंचीं थीं. आरोप है कि जैसे ही वह कॉलेज के गेट पर पहुंचीं, ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी सुशीला ने उन्हें बुर्का पहनने के कारण रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया.

मुनिरा और आयशा ने इस रोक का विरोध किया. उन्होंने साफ किया कि वे कॉलेज की छात्राएं नहीं हैं, बल्कि प्रोग्राम में अपने बिजनेस के तहत हिस्सा लेने आई हैं. दोनों महिलाओं ने कॉलेज प्रशासन पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

इसके बाद कॉलेज स्टाफ और महिलाओं के बीच तीखी बहस हो गई. बहस के दौरान महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और बुर्का पहनने से जुड़ा विवाद उठा था.

कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?

मामला बढ़ने पर कॉलेज की चीफ प्रॉक्टर दीप्ति कौशिक ने सफाई दी. उन्होंने कहा, "महिलाओं को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए नहीं रोका गया, बल्कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया. यह कॉलेज का आंतरिक नियम है, और यहां आने वाले सभी लोगों को इसका पालन करना होता है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

MeerutMeerut Newsmuslim news

Trending news

Zaira Wasim
Islam के लिए Bollywood छोड़ने वाली Zaira Wasim ने की शादी, कुरान की ये आयत की पोस्ट
Pakistan News
पाकिस्तानी सेना अपने ही 'भस्मासुर' से असहमत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
delhi riots 2020
गिरफ्तारी के एक साल बाद गवाह पेश, उमर खालिद के वकील ने पुलिस की लगा दी क्लास
Aligarh Muslim University
AMU में किसने फाड़ा पोस्टर, क्यों बढ़ी दीपोत्सव की तारीख; प्रॉक्टर ने दी सफाई
Sambhal news
'अल्लाह के बाद सिर्फ हमारा भरोसा, संभल जामा मस्जिद के सदर के बयान पर क्यों मचा बवाल?
Bahraich news
UP: बहराइच में दिनदहाड़े शहबूब अली की बेरहमी से हत्या, 2 नकाबपोश हमलावर फरार
Jubilee Hills By election
ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जुबली हिल्स उपचुनाव से दूरी बनाई, कांग्रेस को दिया समर्थन
amu news
आजादी के बाद पहली बार AMU में मनाई जाएगी दीवाली, प्रशासन ने दी मंजूरी
hijab controversy
मंत्री के दखल के बाद स्कूल प्रिंसिपल की अकड़ पड़ी ढीली; कहा- हिजाब पहनकर आने वाली...'
Arshad Madani on I Love Mohammad
गाड़ियों पर न लिखे 'I Love Mohammad', जमीयत चीफ ने मुसलमानों से क्यों की अपील