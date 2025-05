Meerut के खालसा कॉलेज में स्टूडेंट के हिजाब पहनने पर विवाद; वीडियो हो रहा वायरल

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिजाब को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है. खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिजाब पहनी एक छात्रा स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है. छात्रा का कहना है कि उसे सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया गया.

वीडियो में छात्रा और एक शिक्षिका के बीच तीखी बहस भी साफ़ देखी जा सकती है. बताया जा रहा है कि छात्रा ने खुद यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. स्टूडेंट मैनेजर के रूम में जाती है और टीचर से तीखी बहस करती है. पीछे खड़ी हुई एक महिला बोलती है कि मैं कह रही हूं कि चेहरे से हटा लो केवल.

A female student has accused the administration of Khalsa Girls Inter College in #Meerut of stopping her admission because she wore a #Hijab. She claimed the college has banned entry for students wearing hijabs. pic.twitter.com/0BxIKAxgT3

— Hate Detector (@HateDetectors) May 2, 2025