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'थाने वाली मस्जिद' पर बुलडोजर एक्शन का डर; प्रशासन ने मांगे जमीन के दस्तावेज

Uttar Pradesh News: मेरठ के खरखौदा थाना परिसर में स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया है। राजस्व विभाग की पैमाइश के आधार पर प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन से जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं. सात दिन के भीतर जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:30 PM IST
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