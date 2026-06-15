पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया जाए.प्रशासन का कहना है कि जमीन के स्वामित्व का मामला राजस्व अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर तय किया जाएगा। यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सात दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.