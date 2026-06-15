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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा क्षेत्र में थाना परिसर की जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने राजस्व विभाग की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद के इमाम को सात दिन के अंदर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने और कथित अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है.
मामला खरखौदा थाना परिसर में स्थित जामा मस्जिद से जुड़ा है, जिसे स्थानीय स्तर पर 'थाने वाली मस्जिद' के नाम से जाना जाता है। राजस्व विभाग की पैमाइश के दौरान यह सामने आया कि मस्जिद का निर्माण थाने की भूमि पर किया गया है. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मस्जिद प्रबंधन से जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नोटिस में इमाम को सात दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में यदि वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल है.
पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया जाए.प्रशासन का कहना है कि जमीन के स्वामित्व का मामला राजस्व अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर तय किया जाएगा। यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सात दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.