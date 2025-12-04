3 साल से अल्फाज करता था प्यार, रात के अंधेरे में पहुंचा माशूका के घर; गांववालों कर दिया कांड

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले मंगलवार देर रात एक युवक अपनी प्रेमिका से चुपके से मिलने गया, लेकिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गांववालों की मौजूदगी में रातों-रात दोनों की शादी कराकर उन्हें विदा कर दिया गया. यह घटना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के इकला रसूलपुर गांव में हुई.

दरअसल, मवाना क्षेत्र के गाढ़ा चौक मोहल्ले का रहने वाला अलफाज मंगलवार रात अपने तीन दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था. प्रेमिका के परिवार के सभी सदस्य उस वक्त मेरठ शहर में आंखों की जांच कराने गए हुए थे और युवती घर में अकेली थी. इसी अवसर का फायदा उठाकर युवक देर रात उससे मिलने घर में दाखिल हो गया. लेकिन आधी रात को कुछ ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ गई. शक होने पर उन्होंने मौके पर जाकर युवक और युवती को साथ में पकड़ लिया. इस दौरान युवक के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि अलफाज ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया.

3 साल से करते थे एक दूसरे से मोहब्बत

गांववालों ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह तीन साल से महिला से प्यार करता था और वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. उसने यह भी बताया कि उसका परिवार बाहर गया हुआ था, इसलिए वह मिलने आया था. घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने देर रात दोनों पक्षों के परिवार वालों को बुलाया. कुछ ही देर बाद महिला और युवक के परिवार वाले गांव पहुंच गए. शुरू में तो युवक के परिवार वालों ने इस मामले से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और महिला के परिवार वालों के दबाव के चलते आखिरकार वे शादी के लिए मान गए.

दोनों का हो गया निकाह

इसके बाद गांव में एक मौलाना को बुलाया गया और सभी की मौजूदगी में प्रेमी-प्रेमिका का निकाह कराया गया. आनन-फानन में युवती को दुल्हन की तरह सजाया गया. उसे मेहंदी लगाई गई, शादी का जोड़ा मंगाया गया और सभी धार्मिक रस्में पूरी कराई गईं. निकाह के बाद देर रात ही विदाई की रस्म भी निभाई गई. युवती के परिजनों ने दूल्हे को नकद राशि देकर बेटी को ससुराल रवाना किया. इस अचानक हुई शादी की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में बनी हुई है.