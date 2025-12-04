Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3029101
Zee SalaamIndian Muslim

3 साल से अल्फाज करता था प्यार, रात के अंधेरे में पहुंचा माशूका के घर; गांववालों कर दिया कांड

Meerut News: मेरठ के इकला रसूलपुर गांव में एक युवक देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से चुपके से मिला, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके दोस्त भाग गए, लेकिन उसे पकड़ लिया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

3 साल से अल्फाज करता था प्यार, रात के अंधेरे में पहुंचा माशूका के घर; गांववालों कर दिया कांड

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले मंगलवार देर रात एक युवक अपनी प्रेमिका से चुपके से मिलने गया, लेकिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गांववालों की मौजूदगी में रातों-रात दोनों की शादी कराकर उन्हें विदा कर दिया गया. यह घटना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के इकला रसूलपुर गांव में हुई.

दरअसल, मवाना क्षेत्र के गाढ़ा चौक मोहल्ले का रहने वाला अलफाज मंगलवार रात अपने तीन दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था. प्रेमिका के परिवार के सभी सदस्य उस वक्त मेरठ शहर में आंखों की जांच कराने गए हुए थे और युवती घर में अकेली थी. इसी अवसर का फायदा उठाकर युवक देर रात उससे मिलने घर में दाखिल हो गया. लेकिन आधी रात को कुछ ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ गई. शक होने पर उन्होंने मौके पर जाकर युवक और युवती को साथ में पकड़ लिया. इस दौरान युवक के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि अलफाज ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया.

3 साल से करते थे एक दूसरे से मोहब्बत
गांववालों ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह तीन साल से महिला से प्यार करता था और वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. उसने यह भी बताया कि उसका परिवार बाहर गया हुआ था, इसलिए वह मिलने आया था. घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने देर रात दोनों पक्षों के परिवार वालों को बुलाया. कुछ ही देर बाद महिला और युवक के परिवार वाले गांव पहुंच गए. शुरू में तो युवक के परिवार वालों ने इस मामले से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और महिला के परिवार वालों के दबाव के चलते आखिरकार वे शादी के लिए मान गए.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों का हो गया निकाह
इसके बाद गांव में एक मौलाना को बुलाया गया और सभी की मौजूदगी में प्रेमी-प्रेमिका का निकाह कराया गया. आनन-फानन में युवती को दुल्हन की तरह सजाया गया. उसे मेहंदी लगाई गई, शादी का जोड़ा मंगाया गया और सभी धार्मिक रस्में पूरी कराई गईं. निकाह के बाद देर रात ही विदाई की रस्म भी निभाई गई. युवती के परिजनों ने दूल्हे को नकद राशि देकर बेटी को ससुराल रवाना किया. इस अचानक हुई शादी की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में बनी हुई है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsMeerut NewsMeerut love affair news

Trending news

UP News
3 साल से अल्फाज करता था प्यार, रात के अंधेरे में पहुंचा माशूका के घर; गांववालों..."
prayagraj news
अतीक अहमद के भाई की जमीन चुपके से बेच रहा था मुस्लिम, योगी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
west bengal tmc
बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पड़ा भारी, TMC विधायक को ममता ने किया सस्पेंड
Gujarat news
गुजरात ATS का बड़ा एक्शन; PAK कनेक्शन वाले जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार
Bangladesh news
बांग्लादेश में सियासी भूचाल, हसीना की पार्टी ने मुहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप
Karnataka News
जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा
West Bengal Babri Mosque Controversy
किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर को गवर्नर CV आनंद की चेतावनी
Arwa Haneen
कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?
Maulana Isaq Gora
मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान
Hirakund Express Train Terror Alert
ट्रेन में हुआ झगड़ा, रमेश ने मुस्लिम यात्रियों को आतंकी बताकर कराई तलाशी