सब्र का महीना है रमजान, लेकिन मेरठ की मस्जिद में मिठाई के लिए भिड़ गए मुसलमान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में नमाज के बाद मिठाई वितरण को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते मामूली विवाद झड़प में बदल गई और लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात, घूंसे और बेल्ट बरसाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि रमजान रहमत और सब्र का महीना है, लेकिन यहां मिठाई को लेकर लड़ाई हो रही है, वह भी मस्जिद में, जो कि अच्छा संदेश नहीं देता.

यह घटना मेरठ जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र के चमड़ा पैठ इलाके की एक मस्जिद की है. यहां कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे थे, तभी दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जो हिंसक झड़प में बदल गई. विवाद बढ़ने पर कुछ लोग आपस में उलझ पड़े और हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि कुछ व्यक्तियों को धक्का देकर गिराया गया और उनके साथ मारपीट की गई. घटना के दौरान मस्जिद परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें लोगों को आपस में लड़ते देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है. क्षेत्र में एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.