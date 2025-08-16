Meerut: बेटी का जन्मदिन पर पसरा मातम; DJ को लेकर विवाद में अब्दुल की पड़ोसी ने कर दी हत्या

Meerut: बेटी का जन्मदिन पर पसरा मातम; DJ को लेकर विवाद में अब्दुल की पड़ोसी ने कर दी हत्या

UP Crime News: स्वतंत्रता दिवस पर मेरठ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां अब्दुल नाम के शख्स की मामूली विवाद के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:25 PM IST

Meerut News Today: मेरठ में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मछेरान इलाके में बेटी का जन्मदिन मना रहे एक पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. 15 अगस्त की रात घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ ही पलों में यह जश्न मातम में बदल गया. 45 साल  के अब्दुल की मौत ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, अब्दुल अपनी रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार में उनकी दो बेटे और तीन बेटियां हैं. शुक्रवार (15 अगस्त) को 14 साल की बेटी रिम्सा का जन्मदिन था और इसी मौके पर अब्दुल ने घर पर पार्टी का आयोजन किया था. उसने किराए पर एक म्यूजिक सिस्टम मंगवाया था ताकि परिवार और बच्चे मिलकर खुशियां मना सकें.

डीजे को लेकर शुरू हुआ था विवाद

इसी दौरान पास में रहने वाला अयूब भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और डीजे बजा रहा था. दोनों पक्षों में डीजे की आवाज को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी. इसी दौरान अयूब ने लोहे की रॉड से अब्दुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से अब्दुल लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल अब्दुल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. जन्मदिन के मौके पर अब्दुल की मौत की खबर सुनकर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

पुलिस ने दो को दबोचा

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की. आरोपी शाहिद और बब्बा को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अयूब समेत पांच लोग फरार बताए जा रहे हैं. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

'अब्दुल पर थी पूरे परिवार की जिम्मेदारी'

अब्दुल के परिजनों का कहना है कि वह बेहद मेहनती और परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान थे. वही परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उन्हीं पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी. अब उनकी इस तरह हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बेटी रिम्सा का जन्मदिन अब हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगी. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

