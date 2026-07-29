/यूपी में बही सौहार्द की बयार, सावन में कांवड़ मार्ग रौशन कर रहे मुस्लिम प्रधान, दोस्त के साथ 251 लीटर कावंड़ ला रहे हैं शाकिर

राज्य चुनें
Kanwar Yatra 2026: सावन के मुकद्दस महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार सिर्फ हिंदू अकीदतमंद ही नहीं, बल्कि कई मुसलमान भी अपने-अपने अंदाज में तैयारी और खिदमत में जुटे हैं. एक तरफ मुस्लिम नौजवान अपने हिंदू दोस्त की खातिर गंगाजल लेकर अकीदत के इस सफर में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो वहीं एक मुस्लिम ग्राम प्रधान ने कांवड़ यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत के लिए रास्तों को रौशन करने की ठान ली है.
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से सामने आई ये दोनों मिसालें मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत, भाईचारे और सामाजिक हमआहंगी का पैगाम दे रही हैं. वह भी ऐसे वक्त में जब कट्टरपंथी हिंदू तंजीमें लगातार मुसलमानों के बॉयकाट करने, और कावंड़ वाले रास्तों से उनकी दुकानों को हटाने की मांग करते रहे हैं. हालांकि, इन दो वाकयात ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा कर दिया है.
दोस्त के साथ 251 लीटर कावंड़ लाएंगे शाकिर
मेरठ जिले के फलावदा कस्बे के होली चौक के रहने वाले 21 साल के शाकिर अपने हिंदू दोस्त मिंटू के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. दोनों दोस्त इस बार 251 लीटर की कांवड़ लेकर पैदल अपने सफर पर निकले हैं. उनका कहना है कि इस यात्रा के जरिए वह लोगों से सामाजिक सौहार्द मजबूत करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं.
शाकिर ने बताया कि यह उनका कांवड़ यात्रा का पहला अनुभव नहीं है. पिछले साल भी उन्होंने हरिद्वार से 101 लीटर की कांवड़ लाकर शिवरात्रि के मौके पर मुकामी शिव मंदिरों में गंगाजल चढ़ाया था. इस बार उन्होंने अपने दोस्त मिंटू के साथ पहले से बड़ी कांवड़ उठाई है. दोनों दोस्तों का कहना है कि उनकी दोस्ती मजहब और जाति की सरहदों से कहीं आगे है. उनके मुताबिक इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और यही पैगाम वह अपनी यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं.
मुस्लिम ग्राम प्रधान ने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए पूरे रास्ते में लगवाई लाइट
इसी तरह बिजनौर जिले के अफजलगढ़ थाना इलाके के मनोहरवाली गांव में भी आपसी भाईचारे और इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है. गांव के नौजवान मुस्लिम ग्राम प्रधान मोहम्मद उमर ने कांवड़ यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत के लिए बड़ा कदम उठाया है.
गांव से होकर गुजरने वाले रास्ते पर पीपल तट के पास रात के समय अंधेरा रहता था. कांवड़ यात्रियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए मोहम्मद उमर ने वहां रौशनी का माकूल इंतजाम कराया है. इसके अलावा रामगंगा नदी के पुल पर भी सूरज की रौशनी से चलने वाली एक लाइट लगवाई गई है, ताकि रात में भी अकीदतमंदों और दूसरे राहगीरों को सुरक्षित आवाजाही में आसानी हो सके.
"हमारे मेहमान हैं कांवड़ लेकर आने जाने वाले अकीदतमंद"
सावन के महीने में हर साल हजारों कांवड़ यात्री इसी रास्ते से गुजरते हैं. पहले रात के अंधेरे की वजह से हादसों और परेशानियों का अंदेशा बना रहता था. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधान ने यह इंतेजाम करवाया है. मोहम्मद उमर ने कहा, "कांवड़ यात्रा अकीदत का पर्व है. हमारे गांव से गुजरने वाले सभी अकीदतमंद हमारे मेहमान हैं. उनकी हिफाजत और सहूलियत फराहम कराना हमारी जिम्मेदारी है. इसी सोच के साथ हमने रास्ते और रामगंगा पुल पर रौशनी का इंतजाम कराया है, ताकि रात में किसी को कोई परेशानी न हो."