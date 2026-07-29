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यूपी में बही सौहार्द की बयार, सावन में कांवड़ मार्ग रौशन कर रहे मुस्लिम प्रधान, दोस्त के साथ 251 लीटर कावंड़ ला रहे हैं शाकिर

Hindu Muslim Unity in Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर से आपसी सौहार्द की खूबसूरत मिसाल सामने आई है. मेरठ के 21 साल के शाकिर अपने हिंदू दोस्त मिंटू के साथ हरिद्वार से 251 लीटर की कांवड़ ला रहे हैं, वहीं बिजनौर के मुस्लिम ग्राम प्रधान मोहम्मद उमर ने कांवड़ियों के रास्ते पर लाइटें लगवाकर सुरक्षा और सहूलियत का माकूल इंतजाम किया है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 29, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST
यूपी में बही सौहार्द की बयार, सावन में कांवड़ मार्ग रौशन कर रहे मुस्लिम प्रधान, दोस्त के साथ 251 लीटर कावंड़ ला रहे हैं शाकिर
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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