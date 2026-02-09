Advertisement
मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!

Miscreants Attack on Muslim Youth Video: मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र की एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जहां कार सवार दबंगों ने कथित धार्मिक पहचान के आधार पर फहीम नाम के नौजवान की बेरहमी से पिटाई की. इस हमले में पीड़ित नौजवान गंभीर रुप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:34 PM IST

मेरठ में मुस्लिम नौजवान की दबंगों ने की सरेराह पिटाई
Meerut News Today: देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है. मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मानवाधिकार संगठन चिंता जताते रहे हैं. इसी तरह का एक मामला मेरठ से सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

यह पूरा मामला मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र का है, जहां दिनदहाड़े हुई एक हिंसक घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीएल शर्मा रोड पर कार सवार दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान की बेवजह बेरहमी से पिटाई कर दी. पीड़ित नौजवान की पहचान फहीम के रुप में हुई है. वायरल वीडियो में देखा सकता है कि दबंगे के हमले से फहीम नीचे गिर पड़ते है, इसके बावजूद आरोपी ने उन्हें पीटते रहते हैं. इस हमले में फहीम गंभीर रुप से घायल हो गए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मिली जानकारी के मुताबिक, रोहटा रोड के रहने वाले फहीम इतवार (8 फरवरी) को अपने एक दोस्त के साथ पीएल शर्मा रोड पर किसी काम से आए थे और पैदल बेगमपुल की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कचहरी पुल की ओर से आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो (UP15 ER 1968) ने उन्हें ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया.

यह भी पढ़ें: मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल प्लाजा पर दबंगई का नया वीडियो वायरल

आरोप है कि कार में सवार आधा दर्जन दबंगों ने उतरते ही फहीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर उन्होंने उसे सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक मामूली टक्कर के विरोध पर विवाद बढ़ा, हालांकि कुछ लोगों ने आशंका जताई कि टोपी पहने होने के वजह से भी नौजवान को निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. 

घटना के दौरान पीएल शर्मा रोड पर दहशत फैल गई. कुछ दुकानदारों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी बदसलूकी की. मौके पर राहगीरों और व्यापारियों की भीड़ जुट गई, जबकि फहीम का दोस्त अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में छिप गया. मारपीट के दौरान फहीम बेहोश होकर सड़क पर गिर गया. हमलावर उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर डायल 112 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाया है.

इस संबंध में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं सीओ सदर नवीना शुक्ला ने कहा कि मामला लालकुर्ती थाना क्षेत्र का है, जिसका संज्ञान लिया गया है. पीड़ित नौजवान से तहरीर ली गई है और वीडियो के आधार पर स्कॉर्पियो सवार आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!

