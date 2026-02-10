Meerut: रमजान के महीने में मस्जिदों से न हटाए जाए लाउडस्पीकर, मुस्लिम समाज की प्रशासन से अपील

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के नायब काजी जैनुल रशीदुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय के साथ जिला प्रशासन से अपील की है कि रमजान के महीने में बाजारों के रात में खुले रहने दिया जाए. साथ ही यह भी अपील की गई कि मुस्लिम इलाकों में स्थित मस्जिदों से रमजान के महीने में लाउडस्पीकर न उतारे जाएं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: मुस्लिम समाज के लिए सबसे पवित्र रमजान का महीना आने वाला है. इसे देखते हुए मुस्लिम समाज के लोग तैयारियों में जुट गए हैं. मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से मुलाकात की. रमजान माह को देखते हुए मेरठ शहर के नायब काजी जैनुल रशीदुद्दीन ने अपने समाज के अन्य लोगों के साथ जिला अधिकारी डॉ. वी.के. सिंह से मिले. इस दौरान उन्होंने रमजान के दौरान रातभर दुकानों को खोलने की अनुमति देने और बिजली-पानी की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने की मांग रखी.
संभावना जताई जा रही है कि 18 तारीख से रमजान की शुरुआत हो सकती है. इसी को लेकर मेरठ शहर के नायब काजी जैनुल रशीदुद्दीन ने जिला प्रशासन से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में इबादत और रोजेदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बाजारों के रात में खुले रहने और मूलभूत सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति बेहद जरूरी है.
वहीं, मीडिया से बातचीत में मेरठ शहर के नायब काजी जैनुल रशीदुद्दीन ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों से लगे लाउडस्पीकर कई बार पुलिस द्वारा उतरवा लिए जाते हैं. इस विषय को लेकर भी जिला अधिकारी के समक्ष बात रखी गई है और मांग की गई है कि रमजान के दौरान इस बार मस्जिदों से लाउडस्पीकर न उतरवाए जाएं, ताकि नमाज और धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा न हो.
हालांकि, इस संबंध में जिला अधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने स्पष्ट किया कि लाउडस्पीकर को लेकर किसी तरह की विशेष बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि पूर्व की तरह ही व्यवस्था बनी रहेगी और नियमों के तहत ही कार्यवाही की जाएगी. जिला अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू रहेंगी.