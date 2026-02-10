मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठौर विधानसभा के अमीनाबाद बड़े गांव में लगभग 200 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए आवेदन देने का मामला सामने आया है. वोटर लिस्ट से जिन 200 सदस्यों के नाम काटने का आवेदन दिया गया है, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं. इस मामले के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है.

आरोप है कि एक ही व्यक्ति ने 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए आवेदन दिया है. इसी व्यक्ति ने 200 वोटरों के खिलाफ फॉर्म 7 भारा और वोटर लिस्ट से नाम काटने की मांग की. इस बात की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध व्यक्त किया है. इस मामले जिलाधिकारी का कहना है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आरोपी व्यक्ति ने 200 वोटरों के खिलाफ फॉर्म 7 भरा है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत दर्शाया गया है जबकि वे जिंदा हैं. वहीं, इस मामले में मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा इस मामले की जानकारी मिली थी. एक किठौर विधानसभा के एक गांव है 79 बूथ हैं, जिसमें ARO ने प्रारंभिक जांच की है और पता चला है कि वहां BLO ने खुद ही फॉर्म लिए. लेकिन यह नहीं पता चला है कि BLO को किसके द्वारा दिए ये फॉर्म दिए गए हैं. षड्यंत्र के तहत लोगों को इकट्ठा किया और इसको हाईलाइट किया.

उन्होंने बताया कि ERO इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो वोटर हैं, बिना विधिक प्रक्रिया अपने फार्म जमा करने के बाद 7 दिन की सुनवाई होती है, अवसर दिया जाता है, उसके बाद ही किसी का वोट कटेगा. उन्होंने बताया कि अभी तक किसी का भी फॉर्म 7 स्वीकृत नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि यह भ्रामक और दोषपूर्ण कार्रवाई है, संबंधित बीएलओ द्वारा संज्ञान में आया है. उसकी जांच की जा रही है और दषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.