Meerut: हिंदू इलाके में शाहिद को घर लेना पड़ा भारी; जमकर हंगामा, करना पड़ा खाली

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू इलाके में घर लिया था, लेकिन यह बात हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. प्रशासन को पलायन के धमकी देने लगे. पूरी खबर पढ़ें.
Trending Photos
Meerut News: मुल्क में मुसलमानों के लेकर नफरत का माहौल बढ़ता दिख रहा है. कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू इलाकों में रहने तक की इजाजत नहीं दी जाती है. यहां तक कि मंदिर के आसपास अगर किसी मुसलमान की दुकान होती है तो उसे संगठनों के जरिए हटवा दिया जाता है. अब ताज़ा मामला मेरठ से आया है, जहां सदर बाजार थापर नगर की गली नंबर-7 में एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीदकर दूध का कारोबार शुरू किया था. इस बात की जानकारी इलाकाई लोगों को मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और मुस्लिम परिवार से घर खाली करा दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इलाके में पहुंचकर इसका जमकर विरोध किया और मुस्लिम इलाके से घर खाली कराने की ज़िद पर अड़ गए. मामले की जानकारी पुलिस के पास पहुंची तो मौके पर पहुंचकर मुस्लिम परिवार से घर खाली करा लिया गया और दोनों पक्षों को सदर थाने बुलाया गया.
दरअसल, शाहिद कुरैशी ने अनुभव कालरा व रीना कालरा से करीब 1 करोड़ रुपये का मकान खरीदा था. पांच दिन पहले ही परिवार रजिस्ट्री करा कर यहां रहने के लिए पहुंचा था और दूध का काम शुरू किया था. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूध लेने वाले लोगों की वजह से गली में जाम रहता था. आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि यहां शराब का सेवन किया जाता है. बता दें, इस्लाम में शराब को हराम करा दिया गया है. वहीं शाहिद का कहना है कि उनके परिवार में कोई शराब को छूता भी नहीं है.
ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर जाम लगता है तो क्या इसका यह हल होगा कि किसी का घर खाली करा दिया जाए. मिसाल के तौर पर बाजार में जाम लगता है तो क्या प्रशासन सारी दुकानें खाली करा लेगा? इसका हल बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है. बहरहाल, स्थानीय लोगों की जानकारी पर हिंदू संगठन मौके पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया.
आरोप है कि इस दौरान हिंदू संगठन पलायन की धमकी देने लगे. उन्होंने थापर नगर चौकी इंचार्ज को ज्ञापन दिया. पुलिस ने काफी समझाया लेकिन इलाकाई लोग इसको लेकर रज़ामंद नहीं हुए. हिंदू संगठनों का लगातार कहना था कि शाहिद कुरैशी से मकान खाली कराया जाए. परेशान होकर पुलिस ने शाहिद से घर खाली करा लिया.
ऐसा ही मामला मुज़फ्फरनगर से पेश आया था. जहां एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू बहुल इलाके में घर लिया तो जबरदस्ती उसका घर खाली करा लिया गया. कुछ महीनों पहले ही मुरादाबाद में ऐसा मामला सामने आया था. जहां एक मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू इलाके में घर खरीदा था, उस परिवार को भी भारी विरोध के बीच घर छोड़ना पड़ा.
कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें भी दिल्ली और नोएडा में किराए का मकान लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक शख्स ने बताया कि कई सोसाइटियों में उसे इसलिए घर नहीं दिया गया, क्योंकि वह एक मुस्लिम है.