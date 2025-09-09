Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?

Meerut News: मेरठ के लिसाड़ीगेट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां रविवार रात एक बुज़ुर्ग पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. यहां मेवगढ़ी के रहने वाले इलियास नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहे थे. इसी दौरान उन पर दो लोगों ने अंधाधुन फायरिंग कर दी. इलयास कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे.

मस्जिद के बाहर फायरिंग

इलियास जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, बाइक पर सवार दो लोगों ने उन पर अंधाधुन फायरिंग कर दी. आरोपियों ने हेलमेट पहना हुआ था और साथ ही नकाब भी लगाया हुआ था. गोलियां लगते ही इलियास नीचे गिर गए और आरोपी वहां से फरार हो गए.

हाथ और सीने में लगी गोलियां

इलियास के हाथ और सीने में गोलियां लगी और वह गंभीर तौर पर घायल हो गए. उन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि बाइक सवार ने जिस वक्त गोलियां चलाई, तो मौके पर मौजूद भागकर वहां पहुंचे और इलियास को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी.

पुलिस ने बताया किसने किया हमला?

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इलियास का जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था. तौहीद नाम के एक शख्स से ये विवाद था. पुलिस का शक है कि इसी रंजिश की वजह से बबलू और इरशाद नाम के दो लोग बाइक पर आए और नमाज पढ़कर निकल रहे इलियास पर अंधाधुन फायरिंग कर दी. पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है. सीसीटीवी की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों की शनाख्त हो सके.