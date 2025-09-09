Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?
Zee Salaam

Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?

Meerut News: मेरठ में एक बुजुर्ग शख्स पर कुछ लोगों ने अंधाधुन फायरिंग कर दी. यह शख्स नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था, इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोग आए और तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 09, 2025, 03:25 PM IST

Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?

Meerut News: मेरठ के लिसाड़ीगेट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां रविवार रात एक बुज़ुर्ग पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. यहां मेवगढ़ी के रहने वाले इलियास नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहे थे. इसी दौरान उन पर दो लोगों ने अंधाधुन फायरिंग कर दी. इलयास कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे.

मस्जिद के बाहर फायरिंग

इलियास जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, बाइक पर सवार दो लोगों ने उन पर अंधाधुन फायरिंग कर दी. आरोपियों ने हेलमेट पहना हुआ था और साथ ही नकाब भी लगाया हुआ था. गोलियां लगते ही इलियास नीचे गिर गए और आरोपी वहां से फरार हो गए.

हाथ और सीने में लगी गोलियां

इलियास के हाथ और सीने में गोलियां लगी और वह गंभीर तौर पर घायल हो गए. उन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि बाइक सवार ने जिस वक्त गोलियां चलाई, तो मौके पर मौजूद भागकर वहां पहुंचे और इलियास को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी.

पुलिस ने बताया किसने किया हमला?

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इलियास का जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था. तौहीद नाम के एक शख्स से ये विवाद था. पुलिस का शक है कि इसी रंजिश की वजह से बबलू और इरशाद नाम के दो लोग बाइक पर आए और नमाज पढ़कर निकल रहे इलियास पर अंधाधुन फायरिंग कर दी. पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है. सीसीटीवी की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों की शनाख्त हो सके.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

MeerutMeerut Newsmuslim news

