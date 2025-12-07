Uttar Pradesh: हुक्का-पानी बंद… तो निकाह भी बंद! मेरठ पंचायत के आदेश से मचा हड़कंप

Meerut News Today: पश्चिमी यूपी में एक पंचायत के आदेश ने न सिर्फ दो परिवारों के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया बल्कि एक तयशुदा निकाह को भी रोक दिया. आजादी के 75 साल बाद भी पंचायत के जरिये दिए गए फैसले ने शासन प्रशासन भी हैरान है. मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर मोहल्ले का है, जहां बुलाई गई बिरादरी पंचायत के फैसले के चलते दुल्हन के घर की शादी की तैयारियां बीच में ही रुक गईं. पुलिस को तनाव की सूचना मिली तो हस्तक्षेप करना पड़ा और पंचायत को बंद करवाते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया.

पंचायत ने जारी किया तुगलकी फरमान

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ के चारदीवारी इस्लामाबाद के रहने वाले इश्तियाक के बेटे फारुख की शादी डेढ़ साल पहले शाहपीर गेट निवासी समरीन से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था. कुछ दिन पहले समरीन के परिजनों की तरफ पंचायत हुई, जिसमें फैसला सुनाया गया कि फारुख, अपनी बीवी समरीन को तलाक दे और निकाह में हुए खर्च की भरपाई करे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बैठक के दौरन पंचायत ने कड़ा आदेश जारी किया. पंचायत की तरफ से कहा गया कि जब तक तलाक और खर्च की अदायगी नहीं होती, तब तक इश्तियाक के परिवार और रिश्तेदारों के साथ छह माह का हुक्का-पानी बंद रहेगा. इतना ही नहीं उस परिवार के किसी शादी-समारोह में शामिल होने और उनके घर कोई समारोह आयोजित करने पर भी रोक लगा दी.

दूसरी बेटी की शादी अटकी

इसी बीच इश्तियाक के बहनोई बदर की बेटी की शादी तय हो गई. यह शादी अगले माह है. पंचायत के तुगलकी आदेश के चलते न तो बाराती आ पाएगी, न ही शादी की रस्में अदा की जा सकेंगी. इसलिए बदर और उनके भाई समर ने अहमदनगर में अपने घर पर बिरादरी के लोगों को बुलाकर पाबंदी हटाने की मांग की.

यह जानकारी मिलते ही समरीन पक्ष के लोग भड़क गए और मौके पर पहुंच गए. तनाव की आशंका पर रात करीब 10:30 बजे पुलिस वहां पहुंची और पंचायत को रुकवा दिया. पुलिस ने माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए बदर और समर को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में हिदायत देकर दोनों को छोड़ दिया गया.

पुलिस की सख्त चेतावनी

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामला दो पक्षों में चल रहे विवाद से जुड़ा है. पंचायत के फैसले के विरोध में दूसरी पंचायत बुलाई गई थी. पुलिस ने कहा, "बिना इजाजत और पुलिस की मौजूदगी के किसी भी तरह की पंचायत या भीड़भाड़ की बैठक नहीं होने दी जाएगी. कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो कड़ी कार्रवाई होगी." फिलहाल दूल्हा-दुल्हन की किस्मत पंचायत के फैसले और पुलिस की निगरानी के बीच अटकी हुई है और लड़की के पिता की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर, TMC-BJP के छूटे पसीने!