/मदरसे से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई पर हुआ जानलेवा हमला

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसे से पढ़ाई करके वापस लौट रही एक मुस्लिम लड़की के साथ कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ की. छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने तमंचे के बट से पीड़िता के भाई की पिटाई की. यह घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मदरसे से घर लौट रही एक छात्रा के साथ हुई. पीड़िता के भाई को संबंधित मुल्जिमों ने बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा. हमलावरों ने लात-घूंसों, बेल्ट और तमंचे की बट से हमला किया, जिससे संबंधित लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
पीड़ित परिवार के मुताबिक शनिवार (11 जुलाई) की शाम मुस्लिम छात्रा मदरसे से घर लौट रही थी. रास्ते में कुछ मनचलों ने उससे छेड़छाड़ की. घर पहुंचकर छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने भाई को दी. भाई ने जब इस घटना का विरोध किया, तो मिल्जिम मनचले भड़क गए और कुछ देर बाद पीड़ित भाई को रास्ते में रोक लिया. 4-5 मनचलों ने पीड़िता के भाई को घेरकर पहले लात-घूंसों और बेल्ट से मारा. विरोध करने पर हमलावरों में से एक ने तमंचे की बट से सिर पर वार कर दिया. बीच-बचाव करने आए लोगों ने किसी तरह पीड़िता के भाई को बचाया और अस्पताल पहुंचाया.
मुस्लिम बिरादरी ने की ये बड़ी मांग
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ मनचले बीच सड़क पर एक लड़के के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लिसाड़ी गेट पुलिस हरकत में आई. वहीं, मुस्लिम बिरादरी ने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्ति की है. सोशल मीडिया पर मुस्लिम बिरादरी ने इस घटना की निंदा करते हुए मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.