/मदरसे से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई पर हुआ जानलेवा हमला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसे से पढ़ाई करके वापस लौट रही एक मुस्लिम लड़की के साथ कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ की. छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने तमंचे के बट से पीड़िता के भाई की पिटाई की. यह घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मदरसे से घर लौट रही एक छात्रा के साथ हुई. पीड़िता के भाई को संबंधित मुल्जिमों ने बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा. हमलावरों ने लात-घूंसों, बेल्ट और तमंचे की बट से हमला किया, जिससे संबंधित लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.