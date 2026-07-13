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मदरसे से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई पर हुआ जानलेवा हमला

Uttar Pradesh News: मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में मदरसे से घर लौट रही एक मुस्लिम छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा के भाई को बीच सड़क पर घेरकर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:45 PM IST
मदरसे से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई पर हुआ जानलेवा हमला
Image Credit: तस्वीर को साफ करने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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