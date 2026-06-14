Meerut News Today: उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी दक्षिणपंथी संगठन ने नहीं, बल्कि खुद पुलिस ने मस्जिद की जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पुलिस थाने की जमीन पर बनी हुई है, जबकि मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और उनके पास इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं. अब दोनों पक्षों के दावों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.