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मेरठ: "थाने वाली मस्जिद" को लेकर पुलिस से ठनी, इंतजामिया ने किया वक्फ संपत्ति का दावा

Meerut Thane Wali Mosque: उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने इसे थाने की जमीन बताया है, जबकि मस्जिद इंतजामिया ने वक्फ संपत्ति होने का दावा किया है. प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच के लिए इमाम को नोटिस जारी किया गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:57 PM IST
मेरठ: "थाने वाली मस्जिद" को लेकर पुलिस से ठनी, इंतजामिया ने किया वक्फ संपत्ति का दावा
Image Credit: मेरठ की &quot;थाने वाली मस्जिद&quot; को लेकर इमाम ने भेजा नोटिस

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