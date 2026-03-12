GHADC चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर बवाल, तुरा में मस्जिद तोड़ी; मुस्लिम घरों और दुकानों में लगाई आग

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimGHADC चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर बवाल, तुरा में मस्जिद तोड़ी; मुस्लिम घरों और दुकानों में लगाई आग

Mob Attacks on Muslim in Meghalaya: मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में GHADC चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों के नामांकन की बात चरमपंथियों को नागवार गुजरी, और उन्होंने जमकर हंगामा करते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया. इस दौरान तुरा में जामा मस्जिद पर हमला, तोड़फोड़ और इमाम से बदसलूकी की गई. घटना के बाद मुसलमानों में दहशत फैल गई. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:18 PM IST

Trending Photos

तुरा जामा मस्जिद में तोड़ फोड़ करते चरमपंथी
Meghalaya Violence News: भारत में मुसलमान अपनी पहचान के आधार पर चरमपंथियों के निशाने पर हैं. आए दिन मुसलमानों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके धार्मिक स्थलों को भी निशआना बनाया जा रहा है. मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का दायरा बढ़ता जा रहा है. इसकी आग अब पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब यहां भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक पहचान खतरे में है. 

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स इलाके से हिंसा और हमले की खबर सामने आई है, जहां मस्जिद पर हमला, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई और मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

GHADC चुनाव में मुस्लिमों की भागीदारी से भड़के चरमपंथी
मिली जानकारी के मुताबिक, मेघालय के वेस्ट हिल्स जिले के तुरा में 11 मार्च को उस समय हिंसा भड़क गई, जब गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) के चुनाव में बंगाली भाषी मुस्लिम उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अफवाह फैल गई. इस अफवाह को सुनकर गारो चरमपंथी भड़क गए और तुरा स्थित जामा मस्जिद पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि इस हमले में भीड़ ने मस्जिद परिसर में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की.

इस दौरान मस्जिद के इमाम के साथ बदसकूली की और चरमपंथियों के जरिये घेरकर मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई. घटना के दौरान मस्जिद परिसर में मौजूद कई लोगों को चोटें आईं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हमलावर भीड़ ने मस्जिद परिसर में घुसकर नुकसान पहुंचाया और वहां मौजूद लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: मेहंदी लगाना है तो पहले हिजाब उतारो; मुस्लिम लड़कियों ने परदे के लिए छोड़ दिया काम

इस हिंसा की वजह गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव बताए जा रहे हैं, जो 10 अप्रैल को होने हैं. बताया जा रहा है कि जब पूर्व विधायक इस्मतुर मोमिनिन और एक अन्य गैर-आदिवासी उम्मीदवार तुरा में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तभी कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उन्हें वहीं घेर लिया और हमला कर दिया. इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया.

यह हालात तब बिगड़ गए, जब हिंसा तुरा बाजार तक पहुंच गई. वहां एक मुसलमानों के दुकानों चुन-चुनकर निशाना बनाया गया और कई दुकानों को जबरन बंद करा दिया गया. इसी दौरान तुरा मस्जिद के इमाम के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई. बाद में भीड़ ने जामा मस्जिद पर हमला करते हुए वहां तोड़फोड़ की और परिसर में मौजूद लोगों को भी निशाना बनाया.

हिंसा का असर वेस्ट गारो हिल्स के अन्य इलाकों में भी देखा गया. चिबिन्नांग इलाके में भी हालात काफी तनावपूर्ण हो गए, यहां भी कुछ मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया गया. आरोप है कि गारो समुदाय के कुछ लोगों ने मुस्लिम परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी.

दो मुस्लिम नौजवानों की मौत से सनसनी
इस हिंसा के दौरान दो मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हो गई. मृतकों की पहचान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम के रूप में हुई है. हालांकि, घटना की शुरुआत में पुलिस का रवैया हैरान करने वाला था और वे इसको दो ग्रुपों के बीच की मामूली झड़प बता रहे थे. 

यह भी पढ़ें: सड़कों पर नमाज नहीं, सिर्फ़ ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जाएगी ईद की नमाज, प्रशासन की सख्त चेतावनी

मृतक मुस्लिम नौजवानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. डॉक्टरों के स्पेशल पैनल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि एक शख्स के जिस्म पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे, जबकि दूसरे के शरीर में देसी राइफल से गोली मारने के निशान पाए गए.

हिंसा और तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है. साथ ही गारो हिल्स के पांचों जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके.

चरमपंथियों ने दी चेतावनी
इस बीच "गैर-कानूनी इमिग्रेशन" के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए. शिलांग में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में खासी-जैंतिया समुदाय के लोगों ने गारो समुदाय के साथ एकजुटता जताने की बात कही. रैली में वक्ताओं ने कहा कि वे गारो समुदाय की जमीन, अधिकारों और पहचान की रक्षा में उनके साथ खड़े हैं और आदिवासी क्षेत्रों में गैर-कानूनी लोगों को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा.

इस विरोध प्रदर्शन में अचिक समुदाय के समर्थन में कई लोग शामिल हुए, जिनमें शिलांग में रहने वाले गारो समुदाय के सदस्य भी मौजूद थे. रैली में बोलने वालों ने कहा कि "गैर-कानूनी इमिग्रेशन" का मुद्दा सिर्फ गारो हिल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मेघालय के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है.

यह भी पढ़ें: “ईरान को लेकर रील बनाई तो रेल देंगे”, शांति समिति की बैठक में संभल CO की मुसलमानों को खुली धमकी!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Meghalaya NewsTura Mosque Attackmuslim news

