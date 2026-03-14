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Zee SalaamIndian Muslimनहीं बोलने देंगे अल्लाहुअकबर मेघालय में घर-मस्जिद-दुकानों को फूंका, सैकड़ों मुस्लिम परिवार जान बचाकर भागे

"नहीं बोलने देंगे अल्लाहुअकबर" मेघालय में घर-मस्जिद-दुकानों को फूंका, सैकड़ों मुस्लिम परिवार जान बचाकर भागे

Muslims Flee Homes Meghalaya Violence: मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में हिंसा और धमकियों के बाद कई मुस्लिम परिवार 10 मार्च तक घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए. इस हिंसा में दो मुस्लिम नौजवानों की हत्या कर दी गई, दुकानों और घरों को आग के हवाले किया गया. मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई. हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात कर दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:26 PM IST

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वेस्ट गारो हिल्स में मुसलमानों पर हिंसा (PC-सोशल मीडिया)
वेस्ट गारो हिल्स में मुसलमानों पर हिंसा (PC-सोशल मीडिया)

Meghalaya Violence: मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. यहां पर चरमपंथी संगठन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. आलम यह है कि बीते 10 मार्च तक कई मुस्लिम परिवार चुपचाप अपना सामान समेटकर घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए.  कुछ लोग पड़ोसी राज्य असम की सीमा पार कर गए, जबकि कुछ ने आसपास के गांवों में शरण ली. 

ऑब्जर्वर पोस्ट ने स्थानीय लोगों से हवाले से बताया कि इलाके में फैली हिंसा और डर के माहौल की वजह से औरतें और बच्चे सबसे पहले सुरक्षित स्थानों की ओर निकल गए. एक स्थानीय निवासी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि "यहां के मुसलमान असम की तरफ भाग गए हैं. महिलाएं और बच्चे तो पूरी तरह इलाके से निकल चुके हैं." मुसलमानों में डर और दहशत उस हिंसा के बाद फैली जो गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उठी थी.

दो मुस्लिम नौजवानों की बेरहमी से हत्या
इससे पहले 10 मार्च को वेस्ट गारो हिल्स में हुई हिंसा के बाद दो मुस्लिम नौजवानों के शव बरामद हुआ था. मृतकों की पहचान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम के रूप में हुई, जो इसी इलाके के रहने वाले थे. 11 मार्च को हिंसा थमने के बाद उनका शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक शख्स की मौत तेज धारदार हथियार से हमला, जबकि दूसरे को देसी पिस्तौल से गोली मारे जाने की वजह बताई गई.

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हिंसा के बाद प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए. इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गईं और हालात पर काबू में करने के लिए सेना की टुकड़ियां तैनात कर फ्लैग मार्च कराया गया. वेस्ट गारो हिल्स के एक शख्स ने बताया कि "सशस्त्र बलों की मौजूदगी से अब थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है और जो परिवार घर छोड़कर गए थे, वे अब तक वापस नहीं लौटे हैं."

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में दो ऐतिहासिकों मजारों को शरारी तत्वों ने तोड़ा, मुस्लिम समुदाय और पुलिस की सूझबूझ से टला संघर्ष

इस बीच हिंसा और तनाव के मद्देनजर GHADC के चुनाव को अगली सूचना तक टाल दिया गया है. इससे पहले यह चुनाव अगले महीने 10 अप्रैल 2026 को होने वाले थे. इसके तहत परिषद के 29 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव होना था. 

"मुसलमानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है"
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंसा के दौरान मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया. चिबिनांग और तुरा बाजार इलाके में गैर-आदिवासी मुस्लिमों की दुकानों और संपत्तियों पर हमला किया गया. बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई या फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया. इससे काफ नुकसान हुआ है. 

तुरा इलाके में स्थित जामा मस्जिद को भी असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया. इस दौरान मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट की गई. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही है. एक स्थानीय शख्स का दावा है कि हिंसा के दौरान मस्जिद पास में मौजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया. उनके अनुसार हमलावरों ने जानबूझकर मंदिर को नहीं छुआ. उनका कहना था कि "उन्हें पता था कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र में हिंदू बहुल सरकार है. यहां मुसलमानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है."

सोशल मीडिया भड़काऊ नारे वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में गारो समुदाय का एक नेता वेस्ट गारो हिल्स के मुसलमानों को "बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी" बताते हुए दिखाई देता है. वीडियो में वह नारे लगाते हुए कहता है, "यह तुम्हारी जमीन नहीं है, यहां "अल्लाहु अकबर" नहीं चलेगा."

इसी बीच कुछ संगठनों के भीतर असम जैसे नेतृत्व की मांग भी उठने लगी है, जहां अक्सर घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी होती रही है. पिछले कुछ सालों में सीमा से लगे कई राज्यों में ऐसे आरोप और बयान ज्यादा सुनाई देने लगे हैं.

वेस्ट गारों में कैसे शुरु हुई हिंसा?
यह विवाद 9 मार्च से शुरू हुआ, जब GHADC चुनाव के लिए नामांकन का पहला दिन था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, तनाव तब बढ़ा जब पूर्व विधायक और जिला परिषद के सदस्य एस्मतुर मोमिनीन तुरा के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे.

यह देखकर कट्टरपंथी आदिवासी उम्मीदवार नाराज हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वहां मौजूद दबंगों ने उनसे सवाल किया, "तू यहां क्यों आया है? तेरा यहां क्या काम है? हम गैर-आदिवासियों को चुनाव में खड़ा नहीं होने देंगे." विवाद बढ़ने पर उनके साथ मारपीट भी की गई, जिससे पूर्व विधायक को गंभीर चोटें आई हैं. एस्मतुर मोमिनीन ने कहा कि संविधान और कानून उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, यह सुनकर आरोपी आग बबूला हो गए, जिससे हालात और बिगड़ गए. 

इसकी खबर मिलते ही आसपार के इलाके से बड़ी संख्या में गारो समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा खड़ा कर दिया. बताया जा रहा है कि 9 मार्च की रात से 10 मार्च तक चली हिंसा में देशद्रोही संगठनों की भूमिका भी हो सकती है. इसकी वजह यह है कि गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA) और फेडरेशन ऑफ खासी-जैंतिया एंड गारो पीपल (FKJGP) के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे. हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. GNLA पहले भी मेघालय के भीतर अलग गारोलैंड राज्य बनाने की मांग कर चुका है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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