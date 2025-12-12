Advertisement
Mehbooba Mufti on Umar Khalid: JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:52 AM IST

‘5 साल बाद सिर्फ 13 दिन’, उमर खालिद को पैरोल में देरी पर फूटी महबूबा मुफ्ती की नाराजगी

Mehbooba Mufti on Umar Khalid: दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. 11 दिसंबर को कोर्ट ने उमर खालिद की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. उमर खालिद की जमानत पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है.

उमर खालिद को जमानत मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह दुखद और चौंकाने वाला है कि खालिद को 13 दिन की पैरोल के लिए पांच साल इंतजार करना पड़ा, जबकि बलात्कार और हत्या के दोषियों को बार-बार पैरोल मिलती रहती है. यह न्याय प्रणाली में एक और दोष और भेदभाव को दर्शाता है.

महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा?
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह दुखद और चौंकाने वाला है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की पैरोल पाने के लिए पांच साल इंतजार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसे बलात्कार और हत्या के दोषियों को बार-बार पैरोल मिलती रहती है. यह अंतर हमारे जस्टिस सिस्टम में एक परेशान करने वाली कमी और भेदभाव को दिखाता है.

पूर्व सीएम की बेटी का हमला
वहीं, पूर्व सीएम की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि उमर खालिद UAPA के तहत बिना किसी सज़ा के पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में है. उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की बेल दी गई है. क्या कोई यह दिखावा करेगा कि यह इंसाफ़ है? बहुत-बहुत धन्यवाद, माय लॉर्ड्स, या सच बोलना मज़ाक में कोर्ट की अवमानना ​​है?

इन शर्तों पर मिली है उमर खालिद को जमानत
गौरतलब है कि उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है और बेल का समय 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मांगा गया था. कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम बेल दी. कोर्ट ने खालिद को शर्तों के साथ अंतरिम रिहाई दी. शर्तों के मुताबिक, खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और सिर्फ़ परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिलेगा. अपनी रिहाई के दौरान, खालिद अपने घर तक ही सीमित रहेगा और उसे सिर्फ़ शादी समारोह और दूसरे इवेंट्स में जाने की इजाज़त होगी. उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करने के लिए कहा गया है.

Mehbooba Mufti on Umar Khalidumar khalid bailUmar Khalid Newsdelhi riots 2020

