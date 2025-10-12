Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2958577
Zee SalaamIndian Muslim

Afghanistan के साथ रिश्ते बेहतर, क्यों नाराज हुईं महबूबा मुफ्ती? बोलीं, मुसलमानों को नहीं मिल रह हक

Mehbooba Mufti on India Afghanistan Relation: पूर्व लोकसभा मेंबर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 12, 2025, 01:52 PM IST

Trending Photos

Afghanistan के साथ रिश्ते बेहतर, क्यों नाराज हुईं महबूबा मुफ्ती? बोलीं, मुसलमानों को नहीं मिल रह हक

Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने बयान में कहा है कि एक तरफ बीजेपी देश के अंदर मुसलमानों को लेकर 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद','वोट जिहाद' और 'गाय जिहाद' जैसे मुद्दों के जरिए उन्हें निशाना बना रही है, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से दोस्ती बढ़ा रही है, जो खुद 'जिहाद' का प्रतीक मानी जाती है.

महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में क्या कहा?

महबूबा मुफ्ती ने कहा,"'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद', 'वोट जिहाद' और 'गाय जिहाद' के नाम पर बीजेपी अपनी ही मुस्लिम जनसंख्या को निशाना बना रही है, और उन्हें बदनाम करने वाली नारों का प्रचार कर रही है. वहीं, भारत-जो लोकतंत्र की जननी है- बीजेपी के तहत तालिबान, जो जिहाद का जनक है, को गले लगा रही है."

मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है हक

उन्होंने आगे लिखा," भारत अफ़ग़ानिस्तान को फिर से बनाने के लिए सभी तरह की मदद देने का फैसला ले चुका है, जिसमें अफ़ग़ान छात्रों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप्स भी शामिल हैं. अफ़ग़ानिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. लेकिन, एक चीज़ विरोधाभास पैदा करती है, वह है भारत की अपनी मुस्लिम जनसंख्या, जिन्होंने देश की पहचान और प्रगति में योगदान किया है, उन्हें बुनियादी अधिकारों और अवसरों से वंचित किया जा रहा है."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स वापस लेना इस सरकार के दोहरे रुख को दर्शाता है. इंटरनेशनल रिलेशन को बनाना जरूरी है, लेकिन एक स्टेबल और हम आहंगी वाले मुल्क की नींव अपने ही देश के अंदर यकीन, इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए. उन्होंने आखिर में लिखा,"उम्मीद है कि बुलडोज़र बाबा सुन रहे होंगे!"

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Jammu KashmirMehbooba Muftimuslim news

Trending news

Jammu Kashmir
Afg के साथ रिश्ते बेहतर, क्यों नाराज हुईं महबूबा मुफ्ती?मुसलमानों को नहीं मिल रहा हक
gaza
Gaza के बाद क्या हो गया एक नई जंग का आगाज़, इन दो मुस्लिम देशों में हो रही भारी गोला
Taliban
Taliban ने पाक चौकियों पर किए जोरदार हमले; अफगान मंत्रालय बोला इस बार होगी जंग
Baghpat
Baghpat: हथौड़े से की मुफ्ती की बीवी और बच्चों की हत्या,पुलिस ने राज़ से उठाया पर्दा
Asaduddin Owaisi
India-Afghanistan के रिश्तों पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी? सामने रखी कई अहम बातें
Hamas
Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?
Asaduddin Owaisi
देश में NRC जल्द लागू करेगी BJP सरकार, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi का बड़ा बयान
Danish Siddiqui
Taliban ने की थी पत्रकार दानिश की हत्या, अब फाउंडेशन ने की बड़ी मांग
Delhi News
NIRF के बाद THE रैंकिंग में भी JMI का दबदबा; भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में शामिल
Filmfare Awards 2025
'दिलवाले' से 'माई नेम इज खान' तक, शाहरुख ने 15 बार जीता Filmfare Awards, देखें लिस्ट