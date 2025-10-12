Afghanistan के साथ रिश्ते बेहतर, क्यों नाराज हुईं महबूबा मुफ्ती? बोलीं, मुसलमानों को नहीं मिल रह हक

Mehbooba Mufti on India Afghanistan Relation: पूर्व लोकसभा मेंबर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं. पूरी खबर पढ़ें.
Trending Photos
Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने बयान में कहा है कि एक तरफ बीजेपी देश के अंदर मुसलमानों को लेकर 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद','वोट जिहाद' और 'गाय जिहाद' जैसे मुद्दों के जरिए उन्हें निशाना बना रही है, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से दोस्ती बढ़ा रही है, जो खुद 'जिहाद' का प्रतीक मानी जाती है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा,"'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद', 'वोट जिहाद' और 'गाय जिहाद' के नाम पर बीजेपी अपनी ही मुस्लिम जनसंख्या को निशाना बना रही है, और उन्हें बदनाम करने वाली नारों का प्रचार कर रही है. वहीं, भारत-जो लोकतंत्र की जननी है- बीजेपी के तहत तालिबान, जो जिहाद का जनक है, को गले लगा रही है."
उन्होंने आगे लिखा," भारत अफ़ग़ानिस्तान को फिर से बनाने के लिए सभी तरह की मदद देने का फैसला ले चुका है, जिसमें अफ़ग़ान छात्रों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप्स भी शामिल हैं. अफ़ग़ानिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. लेकिन, एक चीज़ विरोधाभास पैदा करती है, वह है भारत की अपनी मुस्लिम जनसंख्या, जिन्होंने देश की पहचान और प्रगति में योगदान किया है, उन्हें बुनियादी अधिकारों और अवसरों से वंचित किया जा रहा है."
उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स वापस लेना इस सरकार के दोहरे रुख को दर्शाता है. इंटरनेशनल रिलेशन को बनाना जरूरी है, लेकिन एक स्टेबल और हम आहंगी वाले मुल्क की नींव अपने ही देश के अंदर यकीन, इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए. उन्होंने आखिर में लिखा,"उम्मीद है कि बुलडोज़र बाबा सुन रहे होंगे!"