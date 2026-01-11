'बदले' की बात पर महबूबा मुफ्ती ने डोभाल को घेरा, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को आम बनाने का आरोप!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimबदले की बात पर महबूबा मुफ्ती ने डोभाल को घेरा, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को आम बनाने का आरोप!

Mehbooba Mufti on Ajit Doval Statement: दिल्ली के एक कार्यक्रम में इतिहास में हुए दमन और हमलों का 'बदला' लेने वाले बयान पर NSA अजित डोभाल विवादों में आ गए हैं. PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे सांप्रदायिक सोच बताया और कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं के नाम पर बदले की बात देश में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:10 PM IST

'बदला' लेने वाले बयान महबूबा मुफ्ती ने अजित डोभाल पर साधा निशाना
Jammu Kashmir: नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजित डोभाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया. अजित डोभाल के इस बयान पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. महबूबा मुफ्ती ने इतवार (11 जनवरी) को कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं के नाम पर बदले की बात करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए अजित डोभाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एनएसए का काम देश की सुरक्षा करना है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने का रास्ता चुना है.

दरअसल, शनिवार (10 जनवरी) को दिल्ली में 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' के उद्घाटन कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया था. इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में अजित डोभाल ने कहा कि "भारत को न सिर्फ सीमाओं पर, बल्कि आर्थिक रूप से भी और हर तरह से खुद को मजबूत करना होगा, ताकि हमलों और दमन के दर्दनाक इतिहास का 'बदला' लिया जा सके."

NSA अजित डोभाल के इस बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अजित डोभाल को आड़े हाथों लेते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजित डोभाल जैसे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी, जिनका कर्तव्य देश को आंतरिक और बाहरी नापाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का विकल्प चुना है."

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, "सदियों पुरानी घटनाओं को लेकर 21वीं सदी में बदला लेने का आह्वान करना एक डॉग व्हिसल (सांकेतिक संदेश) है, जो गरीब और अशिक्षित नौजवानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाता है, जो पहले से ही चारों ओर से हमलों का सामना कर रहा है." महबूबा मुफ्ती के मुताबिक, ऐसे बयान समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देते हैं और यह किसी भी तरह से देश की एकता और शांति के हित में नहीं है.

अजिता डोभाल ने क्या कहा?
भारत मंडपम में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने करीब 3,000 युवा प्रतिनिधियों को संबोधित किया. यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था और अजीत डोभाल इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

अपने भाषण में अजीत डोभाल ने भारत के इतिहास, हमलों, मंदिरों की लूट, गांवों की तबाही और सभ्यता पर हुए हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत एक प्रगतिशील सभ्यता था, जिसने कभी किसी दूसरी सभ्यता या उनके मंदिरों पर हमला नहीं किया. लेकिन सुरक्षा के प्रति लापरवाही की वजह से इतिहास ने भारत को कड़ा सबक सिखाया.

डोभाल ने कहा कि यह जरूरी है कि हम उस सबक को याद रखें. उन्होंने नौजवानों से कहा कि अगर आने वाली पीढ़ियां इतिहास को भूल जाएंगी तो यह देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी. उन्होंने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली. भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे नेताओं और लाखों लोगों ने अपमान, विनाश और कुर्बानियां सहकर देश को आजाद कराया.

अपने भाषण में अजीत डोभाल ने कहा, "बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है. हमें अपने इतिहास का बदला लेना है और देश को उस मुकाम पर ले जाना है जहां वह फिर महान बनें. सिर्फ सीमा सुरक्षा में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर क्षेत्र में." उन्होंने आगे कहा, "हम एक प्रगतिशील समाज थे. हमने कभी दूसरी सभ्यताओं या उनके मंदिरों पर हमला नहीं किया, लेकिन सुरक्षा को लेकर लापरवाही की वजह से इतिहास ने हमें सबक सिखाया. क्या हमने वह सबक सीखा? यह जरूरी है कि हम उसे याद रखें, क्योंकि अगर युवा उसे भूल गए तो देश के लिए यह बहुत बड़ी त्रासदी होगी."

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

'बदला' वाले बयान पर घिरे डोभाल, महबूबा बोलीं- 'मुस्लिमों के खिलाफ को नफरत कर रहे आम'
