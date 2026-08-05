Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आर्टिकल 370 हटने के सात साल बाद क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती? 35A को लेकर भी किया बड़ा ऐलान

आर्टिकल 370 हटने के सात साल बाद क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती? 35A को लेकर भी किया बड़ा ऐलान

Mehbooba Mufti on Article 370: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 05, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:50 AM IST
आर्टिकल 370 हटने के सात साल बाद क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती? 35A को लेकर भी किया बड़ा ऐलान

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'न NDA के साथ, न BJP में जाएंगे' यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने TMC के बागी
2
3
4
5