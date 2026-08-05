/आर्टिकल 370 हटने के सात साल बाद क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती? 35A को लेकर भी किया बड़ा ऐलान

आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा ने क्या कहा?

महबूबा ने कहा कि आर्टिकल 370 सिर्फ़ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिकारों का प्रतीक था. उन्होंने कहा कि "आर्टिकल 370 सिर्फ़ एक आर्टिकल नहीं था. यह हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा गौरव और हमारी जमीन और नौकरियों की सुरक्षा थी. उन्होंने हमें पूरी तरह से बेकार बना दिया है. लेकिन यह दिन हमेशा नहीं रहेगा. यह एक अंधेरी रात है क्योंकि एक साजिश रची गई थी और संसद में भारी बहुमत का इस्तेमाल करके भारत के संविधान को बदल दिया गया." उन्होंने आगे कहा, "हमें जो कुछ भी मिला था, वह इस देश के संविधान से मिला था, न कि चीन या पाकिस्तान से. हमने प्यार और कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ जुड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया."