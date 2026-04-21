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इजरायल की लगाई आग से आम यहूदी परेशान, हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में यहूदी सिनागॉग पर लगा ताला

Jews Synagogue Closed in Rajasthan: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली धर्मगुरुओं ने सुरक्षा वजहों से भारत छोड़ दिया. इसके चलते राजस्थान के जयपुर और पुष्कर में मौजूद यहूदी धार्मिक केंद्र (सिनागॉग) चार महीनों के लिए बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने इसे एहतियाती कदम बताया है. जानें क्या है पूरा मामला?

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:12 PM IST

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राजस्थान में यहूदी सिनागॉग चार माह के लिए बंद
राजस्थान में यहूदी सिनागॉग चार माह के लिए बंद

Rajasthan News: अमेरिका और इजरायल के जरिये मिडिल ईस्ट में लगाई गई आग का असर दुनिया के एक भू-भाग पर दिखाई पड़ रहा है. इस जंग से भारत भी अछूता नहीं है. एक तरह भारत का अरब देशों से व्यापार पर असर पड़ा है तो दूसरी तरफ गैस कि किल्लत भी शुरू हो गई है. जिस शांति को स्थापित करने के नाम पर इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग धकेल दिया है, उसका असर अब इजरायली नागिरकों पर भी पड़ने लगा है. 
 
दरअसल, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां इजरायली धर्मगुरुओं ने सुरक्षा वजहों से अपने धार्मिक केंद्र यानी सिनागॉग छोड़ दिए हैं. इस फैसले के बाद राजस्थान के पुष्कर और राजधानी जयपुर में इजरायली धार्मिक स्थल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. फिलहाल यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुष्कर स्थित बैद खबाद हाउस के रब्बी सिम्सन गोल्डस्टिन और जयपुर के खबाद हाउस के रब्बी ईगाल गुपचिक ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत से रवाना होने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि अब अगले चार महीने तक यहूदी धार्मिक केंद्र बंद रहेंगे. फिलहाल दोनों यहूदी धर्मगुरुओं ने अपने-अपने बीवी और बच्चों के साथ स्पेशल फ्लाइट से इजराइल लौट गए हैं. 

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इन धर्मगुरुओं की रवानगी के दौरान स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. पुष्कर में थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ की अगुवाई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो. पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया गया.

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खबाद हाउस से जुड़े प्रबंधक हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि इजरायली नागरिकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसियां हमेशा सजग रहती हैं. केंद्र और राज्य सरकार की निगरानी में इन स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है. समय-समय पर इजरायली दूतावास के अधिकारी भी सुरक्षा की समीक्षा करते हैं और जरुरी दिशा-निर्देश देते हैं.

धर्मगुरुओं के लौटने के बाद पुष्कर और जयपुर के दोनों खबाद हाउस सिनागॉग अब अगले चार महीनों तक, यानी सितंबर तक बंद रहेंगे. बताया जा रहा है कि जब हालात सामान्य होंगे, तब इन्हें दोबारा खोला जाएगा. इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों और वहां आने वाले अकीदतमंदों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. हालांकि प्रशासन और संबंधित संस्थाओं ने साफ किया है कि यह कदम पूरी तरह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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